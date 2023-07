„South Park“ neu erfunden: KI generiert komplett eigenständige Folgen

Das San Franciscoer Startup Fable hat eine künstliche Intelligenz geschaffen, die komplette Folgen einer Fernsehserie generieren kann. Mit dem Namen AI Showrunner oder SHOW-1 ausgestattet, kombiniert dieses Tool eine Vielzahl von KI-Tools, darunter große Sprachmodelle und Diffusionsmodelle, um eigenständige Inhalte zu erstellen.

Als erstes Projekt hat sich Fable der berühmten Comedy-Cartoon-Serie „South Park“ zugewandt. In einer Studie legt das Unternehmen dar, wie die KI Scripts schreibt und Episoden erstellt.

Von Dialogen und Storylines über die Animation der Charaktere bis hin zur Gestaltung der Hintergründe: Alles wird vollständig von der KI generiert. Zuschauer können sich ein Beispiel einer KI-generierten „South Park“-Episode hier ansehen:

Folgen können individuell angepasst werden

Aber die KI erzeugt nicht einfach zufällige Folgen. Benutzer können einen Prompt eingeben, auf dessen Basis die Episode erstellt wird. Das eröffne laut dem Startup ein faszinierendes neues Terrain für kreativen Ausdruck und Interaktion mit den Medien.

„Diese Studie ist erst der Anfang – stellen Sie sich eine Welt vor, in der Fans in ihre Lieblingssendungen eintauchen, neue Episoden erstellen und gegeneinander antreten können, um die besten Episoden aller Zeiten zu erstellen. Oder eine Welt, in der Schöpfer den AI Showrunner verwenden können, um ihre eigenen Originalshows zu erstellen“, sagte Edward Saatchi, CEO von Fable, gegenüber Venture Beat.

Zurzeit ist der AI Showrunner nur für Forscher und zu Demonstrationszwecken verfügbar. Aber Saatchi sieht eine Zukunft, in der Produzenten von Fernsehsendungen dieses Werkzeug nutzen können, um es ihren Fans zur Verfügung zu stellen, damit diese ihre eigenen Episoden ihrer Lieblingsserie erstellen können.

Noch ist die KI nicht perfekt

Trotz all des Potenzials hat das Tool noch einige Schwächen. Insbesondere die Stimmen der Nebencharaktere klingen oft seltsam und viele der KI-generierten Szenen wirken relativ statisch.

„South Park“ wurde als Testserie ausgewählt, da der Stil recht simpel ist und sich daher für den aktuellen Stand der Technologie eignet. Das Unternehmen plant jedoch, zukünftig komplexere Stile zu unterstützen.

Die innovative Technik hinter dem AI Showrunner ist ein spannender Einblick in die mögliche Zukunft der KI und des Medienkonsums. Obwohl das Tool noch nicht perfekt ist, zeigt seine Existenz den rasanten Fortschritt in diesem Bereich und gibt einen Vorgeschmack darauf, was in der Zukunft möglich sein könnte.

