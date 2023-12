SpaceX schießt geheimnisumwobenen Raumgleiter fürs US-Militär ins All

Was hat der Raumgleiter diesmal vor? (Foto: Boeing)

In der Nacht vom 28. auf den 29. Dezember plant SpaceX, eine neue Ladung mit der Falcon Heavy in die Erdumlaufbahn zu bringen. Dabei geht es um den nächsten Einsatz des X-37B, einem Raumgleiter des US-Militärs.

Anzeige Anzeige

Der genaue Einsatzzweck des X-37B ist nicht bekannt. Der Raumgleiter, hergestellt von Boeing, ähnelt dem Space-Shuttle, ist jedoch nur etwa ein Viertel so groß. Der X-37B ist unbemannt und kann nach Abschluss seiner Mission wieder auf der Erde landen.

Spionagesatellit oder Waffenlieferungen ins All?

Es gibt zahlreiche Spekulationen über die möglichen Einsatzzwecke des Raumgleiters X-37B. Laut Vermutungen der Frankfurter Rundschau könnte er als Spionagesatellit fungieren oder sogar Waffen ins All transportieren.

Anzeige Anzeige

Es wird auch angenommen, dass der X-37B die chinesische Raumstation Tiangong-1 ausspionieren könnte. Jedoch ist bekannt, dass ein Teil der Fracht bei früheren Missionen für Experimente der Nasa verwendet wurde.

Die Annahme, dass der X-37B für Waffenlieferungen genutzt wird, scheint allerdings angesichts der langen Missionsdauer des Raumgleiters, der bei einer seiner letzten Missionen insgesamt 908 Tage im All verbracht hat, unwahrscheinlich. Diese langen Aufenthaltszeiten im Weltraum deuten eher auf Forschungs- und Erkundungszwecke als auf Waffenlieferungen hin.

Anzeige Anzeige

Es werden neue Weltraumtechnologien getestet

Nach offiziellen Militärangaben wird der Raumgleiter X-37B primär eingesetzt, um neue Weltraumtechnologien zu testen. Allerdings lässt diese Aussage einen großen Interpretationsspielraum.

Die genaue Mission des Raumgleiters bei seinem siebten Flug ins All bleibt also unklar. Eine Eigenschaft des X-37B ist seine Fähigkeit, den Orbit in der Erdumlaufbahn zu ändern. Dies ermöglicht es dem Gleiter, sich zumindest zeitweise der Sicht von Beobachtern zu entziehen. Das macht ihn zu einem idealen Werkzeug für geheime Missionen.

Mehr zu diesem Thema SpaceX