Spitzengehalt, Lamborghini und eine nachwachsende Bankkarte

Wie bekommt man ein Spitzengehalt in Deutschland?

Wer in Deutschland zu den Spitzenverdiener:innen gehören möchte, muss diese Faktoren realisieren: Personalverantwortung, Hochschulabschluss, ein möglichst großes Unternehmen in der richtigen Branche und der passende Standort sind zusammengenommen ein Garant für ein hohes Einkommen. In welcher Branche und welchem Beruf die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, ein Brutto-Jahreseinkommen über 100.000 Euro nach Hause zu bringen, zeigt dir eine Stepstone-Analyse. Kleiner Spoiler: Mit IT hat das Ganze nichts zu tun.

Bankkarte aus Holz: Ist das nur Greenwashing?

Rund 160 Millionen Girocards, Kredit- und Debitkarten sind alleine in Deutschland im Umlauf. Immer mehr Banken bemühen sich daher um eine umweltfreundliche Alternative zu den meist aus Kunststoff gefertigten Bankkarten. Die Genossenschaftsbanken wollen in Zukunft Millionen Girocards aus Holzfurnier fertigen und so einen wichtigen Schritt zu mehr Nachhaltigkeit gehen. Doch ist das angesichts des immer noch vorhandenen technischen Innenlebens aus Antenne und Chip wirklich ein Schritt in die richtige Richtung oder sollten wir im Interesse der Umwelt möglichst komplett auf digitale, kartenlose Bezahllösungen setzen?

Lamborghini Lanzador: Ein Luxussportwagen mit Elektromotor

Auf der Monterey Car Week in Kalifornien hat Lamborghini erste Bilder des Lamborghini Lanzador offiziell enthüllt. Das Konzept-Elektrofahrzeug soll die Richtung für die vierte Modellreihe von Lamborghini vorgeben. Die genauen Leistungsdaten sind noch nicht bekannt. Ab 2028 soll das erste vollelektrische Serienmodell erhältlich sein.

