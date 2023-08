Vor Starfield-Start: Microsoft streicht Probeabo für Xbox Game Pass ganz

Schon im März 2023 hatte Microsoft das 1-Euro-Probeabo für seine Spieleflatrate Xbox Game Pass gestrichen. Bis dahin konnte die eine Münze für einen bis zu dreimonatigen Probezeitraum ausreichen.

Game Pass: Microsofts Spiel mit der Flatrate

Im Mai brachte Microsoft dann eine Alternative zum Probemonat. Gamer:innen konnten Freund:innen für einen 14-tägigen Probezeitraum einladen. Im Juli kehrte dann der 1-Euro-Probemonat zurück, nur um Anfang August auf 14 Tage halbiert zu werden.

Auch das galt Beobachter:innen schon als Vorbote für den Anfang September geplanten Release von Starfield (Bethesda Game Studios). Jetzt hat Microsoft das Probeabo für seinen Xbox Game Pass komplett gestrichen – nur wenige Tage vor dem Start des von vielen Gamefans heiß erwarteten Action-Rollenspiels, wie Winfuture schreibt.

Starfield: Einmal ausprobieren kostet 10 Euro

Angesichts des nunmehr zeitlich noch näheren Startdatums scheint klar, dass Microsoft hier auf die Vollen geht, was die möglichen Einnahmen angeht. Denn durch den Wegfall des Probeabos müssen auch Gamer:innen, die Starfield – im Rahmen der Spieleflatrate – nur einmal ausprobieren wollen, mindestens 9,99 Euro pro Monat zahlen (PC Game Pass).

Für den Xbox Game Pass werden 10,99 Euro fällig. Wer mit dem Xboss Game Pass Ultimate einen Multiplayerzugang und die Möglichkeit, Spiele per Xbox-Cloud-Gaming zu streamen, haben will, muss 14,99 Euro an Microsoft überweisen.

Wer früher zocken will, zahlt extra

Wer zusätzlich zum Game Pass das sogenannte Premium-Edition-Upgrade (34,99 Euro) kauft, kann Starfield schon ab 1. September spielen. Der offizielle Release für Xbox- und PC-Version ist für den 6. September geplant.

Die Möglichkeit, Starfield zum Preis von nur einem Euro auszuprobieren, hat Microsoft jetzt zwar unterbunden. Aber immerhin sind auch die zehn Euro für den ersten Monat Game Pass noch deutlich günstiger als der Kauf des kompletten Games. In der Standard-Edition werden hier 79,99 Euro fällig. Die Premium-Edition inklusive Early Access kostet 109,99 Euro.

