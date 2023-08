Mit Elton Johns Rocket Man ins All: Starfield steht mit neuem Trailer in den Startlöchern

Starfield in den Startlöchern. (Bild: Bethesda)

Zum Auftakt der Spielemesse Gamescom hat Bethesda einen atmosphärisch dichten Live-Action-Trailer für sein Anfang September 2023 erscheinendes Action-Rollenspiel Starfield veröffentlicht. Zu den Klängen einer orchestralen Interpretation von Elton Johns Rocket Man macht sich dort ein Astronaut auf, um das Universum zu erkunden.

Starfield: Trailer befeuert Vorfreude auf Weltraumabenteuer

Gelungen ist der Trailer aber auch deshalb, weil er es schafft, den Zuschauer:innen das Gefühl zu vermitteln, dass die – zum Teil gefährliche – Erkundung fremder Planeten und Welten ein erstaunliches Abenteuer ist.

Das ist zum einen an dem neugierigen und zugleich erstaunten Gesichtsausdruck des Astronauten abzulesen. Zugleich sorgt auch das Mädchen, das später sicher ebenfalls in die Weiten des Alls aufbrechen will, für Vorfreude bei Gaming-Fans.

Manche Gaming-Fans sind allein von dem Trailer schon so begeistert, dass sie sich schon vor dem offiziellen Starfield-Starttermin gleich eine TV-Serie wünschen, wie Dexerto berichtet. Für ähnliches Aufsehen hatte schon die Veröffentlichung von drei animierten Kurzfilmen gesorgt, die Bethesda Mitte Juli als Starfield: The Settled Systems veröffentlicht hatte.

Viel Aufwand für fehlerfreien Starfield-Release

Fast ein Vierteljahrhundert hat es gedauert, bis sich Microsoft und Bethesda wieder in ein gemeinsames großes Game-Universum aufmachen. Entsprechend viel Aufwand wurde betrieben. Angeblich soll Starfield – anders als das in der Vergangenheit bei manchen Bethesda-Titeln der Fall war – schon zum Start ziemlich Bug-frei sein.

Nachdem der Release schon zweimal verschoben wurde, ist es jetzt am 6. September 2023 so weit: Starfield kommt – für Gamepass-Abonnent:innen – für die Microsoft-Spielekonsolen Xbox Series X und S sowie Windows PC auf den Markt. Wer sich die Premium-Edition zulegt, kann schon am 1. September loslegen und erhält noch ein paar Extras dazu.

Gaming-Fans brauchen viel Speicherplatz für Starfield

Epische Abenteuer in den unendlichen Weiten des Universums – das verspricht das kommende Weltraumrollenspiel. Gaming-Fans sollten aber vorher sichergehen, dass sie genügend Speicherplatz zur Verfügung haben. Laut der Produktbeschreibung bei Amazon soll Starfield satte 125 Gigabyte beanspruchen.

