Starlink bei Stiftung Warentest: So gut ist Elon Musks Satelliteninternet wirklich

Seit 2020 bietet Starlink eine Alternative zu herkömmlichen Internetverbindungen wie DSL oder Kabel. Elon Musk stellt mit dem Dienst Internet über Satelliten bereit. Der Dienst richtet sich nicht nur an Unternehmen, sondern auch Privatkund:innen.

Wie gut sich die Technik auch für zu Hause eignet, hat die Stiftung Warentest nun in einem Kurztest festgestellt. Dabei hat die Verbraucher:innen­organisation nicht nur geprüft, wie schnell die Verbindung ist. Installation, Kosten und Verfügbarkeit spielen ebenfalls eine große Rolle.

So gut ist Elon Musks Starlink wirklich

Für 50 Euro im Monat bietet Starlink die Internetverbindung an, wenn ihr sie nur zu Hause nutzt. 59 Euro werden fällig, wenn ihr das Satelliteninternet auch unterwegs nutzen wollt. Für die Hardware – Satellit, Router und Kabel – werden bei der Ersteinrichtung noch einmal 225 Euro fällig.

Gerade die Einrichtung von Starlink geht innerhalb weniger Minuten von der Hand. Dafür müsst ihr lediglich die Satellitenschüssel im Freien aufstellen und mit dem beiliegenden Router über ein ebenso im Lieferumfang enthaltenes 15-Meter-Kabel verbinden. Danach startet ihr die zugehörige Starlink-App und könnt darüber die Einrichtung beenden.

Die erreichten Geschwindigkeiten können sich gerade im Vergleich mit DSL sehen lassen. Bis zu 140 Megabit pro Sekunde sind möglich. Dabei herrschen auch geringe Latenzzeiten. Das dürfte hauptsächlich Gamer:innen freuen. Gerade in Shootern braucht es eine geringe Latenz für ein reibungsloses Erlebnis.

Die Negativpunkte von Starlink

Im Check der Stiftung Warentest offenbaren sich vier größere Probleme mit Starlink. Zunächst bemängeln die Tester:innen das Kabel vom Router zur Satellitenschüssel. Dieses muss nach draußen verlegt werden, liegt dabei womöglich im Weg oder erfordert Umbauarbeiten.

Zudem hat der Router in seiner Grundausstattung keinen LAN-Anschluss. Geräte können lediglich über WLAN verbunden werden. Der Adapter, der auch einen physischen Anschluss bereithält, kostet noch einmal 40 Euro extra.

Elon Musk ist laut Stiftung Warentest ebenfalls ein Kritikpunkt für Starlink. Da der Tesla- und X‑Chef gern spontane Geschäftsentscheidungen trifft, gebe es keinen Weg vorauszusagen, wie es mit Starlink weitergeht.

Zu guter Letzt wünschen sich die Tester:innen mehr Aufschluss über die erfassten Daten und zur Dauer der Datenspeicherung. Diese lassen sich anhand der allgemeinen Geschäftsbedingungen nur schwer nachvollziehen.

Wer sollte zu Starlink greifen?

Laut Stiftung Warentest richtet sich Starlink ganz klar an diejenigen, die ohne Satellit keinen Internetzugang bekommen können. Gerade in ländlichen Regionen, in denen Highspeed-Zugänge fehlen, kann Starlink eine gute Alternative sein. In Deutschland ist der Dienst fast flächendeckend verfügbar. Die Verfügbarkeit lässt sich jederzeit auf der Website von Starlink überprüfen.

