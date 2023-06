Immer mehr Startups gehen pleite – was heißt das für den IT-Arbeitsmarkt?

Liebe Leserinnen und Leser, die Krise schlägt allmählich zu. Das ist auch daran zu erkennen, dass in Deutschland immer mehr Neugründungen insolvent gehen. Sie bekommen ihre Kosten nicht mehr gedeckt und Wagniskapitalgeber sind aufgrund der Marktlage seltener bereit, sie mit frischem Kapital auszustatten. Startups, die natürlich in der Anfangsphase selten bis nie profitabel wirtschaften, gehen in großem Maße gerade pleite.