Statistik der Woche: Welche Branchen besonders auf KI setzen

Weltweit sind Unternehmen aus verschiedenen Branchen bemüht künstliche Intelligenz in ihre Arbeitsprozesse zu integrieren. In einigen Sektoren schreitet die Implementierung von KI-Tools jedoch schneller voran als in anderen.

So nutzen laut einer Umfrage von Capgemini beispielsweise bereits 32 Prozent der Unternehmen aus der industriellen Produktion generative KI an einigen Standorten oder in Funktionen. Aus dem Bereich der Konsumgüter haben etwa ein Viertel der teilnehmenden Unternehmen angegeben, dass sie generative KI implementiert haben – Finanzdienstleistungen und das Gesundheitswesen folgen mit 21 beziehungsweise 20 Prozent.

Das Capgemini Research Institute befragte für diese Untersuchung 1100 Führungskräfte in Unternehmen aus 14 Ländern (darunter Deutschland, Frankreich, Australien, die USA und Großbritannien) mit einem Jahresumsatz von über einer Milliarde US-Dollar.

Im Bezug auf die Befugnisse zur Nutzung dieser KI-Tools im Unternehmen, sind die meisten Unternehmen eher liberal – aber mit einigen Einschränkungen. Mehr als die Hälfte der befragten Firmen erlauben allen Mitarbeiter:innen den Umgang mit generativer KI, sofern diese die vorher formulierten Richtlinien und Grundsätze einhalten. 36 Prozent setzen auf einen erlesenen Expert:innenkreis, der als einziger künstliche Intelligenz nutzen darf. In rund sieben Prozent der Fälle dürfen die Angestellten KI-Tools nach Gutdünken einsetzen. Nur drei Prozent der Unternehmen verbieten grundsätzlich die Nutzung öffentlicher KI-Anwendungen.

Steigerung der Produktivität durch KI?

Die Umfragedaten von Capgemini zeigen außerdem, dass sich die Integration von KI in die Arbeitsprozesse auszahlt. Die teilnehmenden Unternehmen verzeichnen in Schnitt eine Steigerung der Arbeitsproduktivität um etwa 7,8 Prozent seit Einführung generativer KI-Tools. Kundenbindung und –zufriedenheit haben sich um durchschnittlich 6,7 Prozent verbessert, die betriebliche Effizienz um etwa 5,4 Prozent. Zudem melden die Konzerne eine Steigerung der Verkaufszahlen um etwa 4,4 Prozent bei einer Kostensenkung von im Schnitt 3,6 Prozent.

Schaut man allerdings auf Umfragen, die sich an Beschäftigte richten, wie sie den Einsatz von KI im Arbeitsalltag empfinden, zeichnet sich ein anderes Bild. So ergab etwa eine Studie von Upwork, dass KI-Tools auch eine Belastung sein können. 77 Prozent der befragten Angestellten in den USA, Großbritannien, Australien und Kanada gaben demnach an, dass sich ihre Aufgabenlast durch den KI-Einsatz deutlich vergrößert habe.