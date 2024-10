Statistik der Woche zu Elektroschrott: Kilogramm jeder Einwohner in Europa erzeugt

Laut aktuellen Daten des E-Waste Monitors der Vereinten Nationen hat die Menschheit 2022 weltweit rund 62 Milliarden Kilogramm Elektroschrott erzeugt, wovon nur knapp ein Viertel von offiziellen Stellen als gesammelt und recycelt dokumentiert wurde. Der Rest wurde inoffiziell gesammelt, in Teilen recycelt oder als Restmüll entsorgt und auf Deponien verfrachtet. Von Westeuropa aus landen so viele Abfälle in China und Indien, von Nordamerika aus wird der Schrott nach Mexiko, Brasilien und Afrika geschickt.

Die globale Elektroschrott-Lücke

Diese Lücke zwischen offiziellen und inoffiziellen Sammel- und Recyclingstatistiken unterscheidet sich zwischen den verschiedenen Weltregionen mitunter stark, wie die Infografik von Statista zeigt. Am höchsten ist der Anteil der formalen Sammel- und Recyclingrate mit rund 43 Prozent in Europa, am geringsten dagegen in Afrika mit 0,7 Prozent. In Afrika ist die insgesamt erzeugte Menge Elektroschrott allerdings auch am geringsten – pro Kopf werden hier nur 2,5 Kilogramm des elektronischen Abfalls erzeugt. Europäer hingegen sind pro Einwohner für rund 17,6 Kilogramm Elektroschrott verantwortlich.

Das liegt auch daran, dass in entwickelten Ländern oft neue Elektrogeräte gekauft werden, obwohl das Altgerät noch funktionsfähig ist. Daten aus der Consumer Insights-Umfrage von Statista zeigen, dass dies keine Ausnahme ist. Über ein Drittel der Befragten in China und Brasilien haben angegeben, das zu tun. Deutschland folgt mit einem Anteil von 31 Prozentvor den USA und Großbritannien.

