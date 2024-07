Steam: Was bei Spieledemos jetzt anders laufen soll

Der Spiele-Marktplatz Steam hat die Handhabung von Demos auf der Plattform überarbeitet. Diese ähneln nun stärker dem vollen Spiel und können sogar eine eigene Steam-Seite erhalten.

Valve hat insgesamt viele Neuerungen angekündigt, wie sie sich nun verhalten. Ihr könnt sie zum Beispiel eurer Spielebibliothek hinzufügen, ohne sie sofort zu installieren. Zudem ist es möglich, eine Demo zu installieren, auch wenn ihr bereits die Vollversion des Spiels besitzt.

Demos können nun auch per Rechtsklick aus der Bibliothek entfernt werden und werden automatisch gelöscht, wenn ihr sie deinstalliert.

Demos bekommen ihre eigenen Steam-Seiten

Eine der größten Neuerungen ist, dass Demos nun ihre eigene Steam-Seite bekommen können. Zuvor konntet ihr eine Demo nur von der Steam-Seite der Vollversion installieren. Das ist weiterhin möglich, jedoch können Entwickler jetzt auch eine komplett eigenständige Seite für ihre Demo anlegen, wenn sie möchten, wie Valve in einem Eintrag schreibt.

Das hat den Vorteil, dass sie eigene Trailer und Screenshots für die Demo erstellen können. Außerdem können die Demos ihre eigenen Reviews erhalten, die nicht an die Vollversion gekoppelt sind. Die Demo-Seite verlinkt natürlich auch zur Vollversion.

Demos werden sichtbarer

Außerdem sollen Demos auf der Plattform mehr Sichtbarkeit bekommen. Sie können nun, genau wie kostenlose Spiele, in der „New & Trending“-Sektion oder auf Tag- und Kategorieseiten erscheinen.

Es kann auch passieren, dass einige alte Demos, die ihr bereits vor Jahren gespielt habt, wieder in eurer Bibliothek auftauchen. Das hängt mit den Änderungen zusammen. Wenn euch nun eine sehr alte Demo in die Bibliothek rutscht, könnt ihr sie allerdings ganz einfach per Rechtsklick wieder entfernen.

