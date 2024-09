Steam-Gaming-Tipp: Mit Lethal Company seid ihr nie ganz allein – perfekt für den Feierabend

Horrorspiele sind eigentlich eine ziemlich einsame Angelegenheit. Zumeist schleicht man sich allein durch düstere Wälder und verfallene Gemäuer und wartet auf den nächsten Schrecken – immer in dem Wissen, dass man hier allein gegen das Böse kämpft. Lethal Company aber stellt diese Formel ein wenig auf den Kopf.

Denn darin geht es vor allem um Kommunikation. Ob nun mit Fremden, die ihr im Laufe des Spiels so vielleicht ein wenig besser kennenlernt, oder aber mit euren Freunden und Freundinnen zusammen. Mit anderen Menschen gemeinsam lässt es sich noch besser gruseln.

Ressourcen für die böse Firma

Solltet ihr am Wochenende oder nach Feierabend also mal allein sein und diesen Umstand zumindest kurzzeitig ändern wollen, ist Lethal Company genau richtig für euch – solang ihr zudem auch ein wenig Horror vertragen könnt. Denn dieses Game setzt ganz auf eine gelungene Kommunikation – und auf menschliche Nähe. Wortwörtlich.

In diesem Spiel seid ihr im Auftrag einer raffgierigen Firma unterwegs – das Gefühl können einige Angestellte wahrscheinlich ganz gut nachvollziehen. Hier aber seid ihr nicht im Großraumbüro unterwegs, sondern bereist ferne Planeten, die in Lethal Company zufallsgeneriert erstellt werden. Kein Planet gleicht also dem anderen und somit fühlt sich auch jede Runde in dem Spiel ein wenig anders an.

Eure Aufgabe ist es, wertvolle Ressourcen und Materialien zu sammeln und abzuliefern – immer das, was die Firma gerade braucht. Doch natürlich, sonst wäre es kein Horrorspiel, lauern auf diesen Planeten auch einige Wesen, die es auf euch abgesehen haben. Zum Glück habt ihr eure Mitspielerinnen und Mitspieler, mit denen ihr Strategien ausarbeiten könnt und von denen ihr Unterstützung erhaltet. Aber nur, wenn ihr wirklich nah beieinander seid. Der Clou in Lethal Company ist nämlich, dass es die räumliche Nähe im Spiel braucht, damit die Kommunikation funktioniert. Wer allein durch diese Welt stapft, der wird nicht weit kommen – und den wahren Horror erleben. In diesem Zusammenspiel mit den anderen aber können sich äußerst spaßig Dynamiken entwickeln. Kommunikation ist wichtig Tatsächlich funktioniert Kommunikation in einem Videospiel oftmals überraschend gut. Während ihr euch auf die Aufgaben im Spiel konzentriert, kann es mitunter leichter fallen, Small Talk mit anderen Spielerinnen und Spielern zu führen. Zumal es auf jeden Fall immer etwas zu besprechen gibt: Ihr seid ja alle aus dem gleichen Grund da, nämlich um Lethal Company zu zocken. Und das Spiel gibt euch zudem immer genug Gründe, um im Gespräch zu bleiben. So kann ein Videospiel durchaus mal der Ort sein, an dem neue Freundschaften entstehen. Wenn ihr noch mehr über dieses Thema erfahren wollt, können wir euch unseren ausführlichen Artikel empfehlen:

Von Pings und Ingame-Chat: Wie Videospiele unsere Kommunikation verändern Lethal Company ist derzeit im Early Access auf Steam für etwa 10 Euro erhältlich.

