Steam Halloween-Sale: Diese 5 gruseligen Games lohnen sich besonders

Wer noch nach einem gruseligen Game für Halloween sucht, wird aktuell bei Steam fündig. Denn Valves Spieleplattform hält einen Sale für Horror-Games ab. Darunter befinden sich große Spiele The Last of Us 1, Dead Space oder auch Dead Island 2. Abseits der Blockbuster-Games gibt es aber auch einige hervorragende Titel zu entdecken.

Anzeige Anzeige

The Evil Within

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

The Evil Within hat zwar schon zehn Jahre auf dem Buckel, doch sollte euch das nicht davon abhalten, dem Horror-Spiel eine Chance zu geben. Vor allem dann, wenn ihr die Resident-Evil-Reihe mögt. Denn The Evil Within ist das Werk von Resident-Evil-Schöpfer Shinji Mikami. Und in diesen geistigen Nachfolger hat er seine ganze Expertise im Survival-Horror-Genre gelegt.

Anzeige Anzeige

Im Spiel übernehmt ihr die Rolle von Detective Sebastian Castellanos. Er und sein Partner werden zu einem mysteriösen Fall gerufen, bei dem sie sich plötzlich in einer surrealen Welt wiederfinden – voll mit grotesken Gestalten, die ihnen nach dem Leben trachten. Ihr müsst Sebastian durch diese Gefahren lenken und dabei aufklären, wie ihr aus diesem Horrortrip wieder herauskommen könnt. Und wer will, kann direkt im Nachfolger The Evil Within 2 weitermachen, der ebenfalls bei Steam im Sale ist.

Still Wakes the Deep

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

In diesem Jahr hat sich Still Wakes the Deep als Horror-Hit herausgestellt. Das dürfte vielen Gamer:innen auch vorab klar gewesen sein, als sie einen Blick auf das Entwicklerstudio geworfen haben. Denn The Chinese Room hat schon Horrorkracher wie Amnesia: A Machine for Pigs hervorgebracht. Jetzt könnt ihr euch das neue Game des Studios im Steam-Sale zu Halloween reduziert sichern.

Anzeige Anzeige

In Still Wakes the Deep befindet ihr euch auf einer Bohrinsel. Als es zu einem Unfall kommt, wird die Bohrinsel beschädigt. Die Crew muss allerdings nicht nur darum kämpfen, die Insel vor dem Sinken zu retten. Neben der natürlichen Gefahr gibt es auch etwas Übernatürliches, das sich mit an Bord geschlichen hat und die Crew nach und nach dezimiert.

Inscryption

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Inscryption präsentiert sich im ersten Moment wie eine Horror-Version von Rogue-likes wie Slay the Spire. Ihr spielt Karten gegen gruselige Gegner und versucht, euer Deck immer weiter zu verbessern. Aber Inscryption geht noch einige Schritte weiter und hat viele Überraschungen für euch parat. Im Laufe der fesselnden Horrorgeschichte müsst ihr etwa den Kartentisch verlassen. Dann gilt es plötzlich, Escape-Room-Rätsel zu lösen und ein großes Mysterium zu lösen, das weit über das Kartenspiel hinausgeht.

Anzeige Anzeige

Slay the Princess

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Slay the Princess stellt eines der größten Spieleklischees auf den Kopf. Statt wie Super Mario Prinzessin Peach zu retten, ist es eure Aufgabe, die Prinzessin zu töten. Zumindest wird euch diese Information vom Erzähler des Spiels eingetrichtert, als ihr die Prinzessin eingesperrt in einem Keller findet. Wenn ihr euch weigert, die Prinzessin umzubringen, würde sonst die Welt enden.

Das Spiel ist eine Visual Novel, bei der ihr vorgefertigte Antworten auswählt, um euren Pfad zu beschreiten. Was ziemlich einfach klingt, sorgt aufgrund der zahlreichen Möglichkeiten und Enden, die das Spiel bietet, für etliche Stunden Horror. Werdet ihr also die Prinzessin wirklich ermorden? Oder weigert ihr euch – und tretet den womöglich noch schlimmeren Konsequenzen gegenüber?

Anzeige Anzeige

Project Zomboid

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Project Zomboid ist ein Sandbox-Game in einer Welt voller Zombies. Dabei spielt ihr aber keine großen Held:innen, die sich durch die Apokalypse prügeln. Stattdessen erstellt ihr euren Charakter anhand von Berufen sowie negativen und positiven Eigenschaften. Ihr könnt euch also einen Koch erstellen, der gern liest und Kettenraucher ist – oder ihr erstellt euch eine Polizistin, die zwar im Nahkampf ausgebildet wurde, aber an Klaustrophobie leidet.

Alle diese Eigenschaften sorgen dafür, dass sich jeder Durchgang in Project Zomboid anders anfühlt. Und diese Durchgänge werdet ihr definitiv haben. Denn ohne das nötige Equipment und raffiniertes Vorgehen kann schon ein Zombie dafür sorgen, dass euer Charakter ins Gras beißt – und wenig später als weiterer Zombie in der Spielwelt umherstreift.

Von diesen Horror-Games habt ihr womöglich noch nichts gehört

6 Bilder ansehen Von diesen 6 Horror-Games habt ihr wahrscheinlich noch nicht gehört Quelle:

Mehr zu diesem Thema