Radikaler Vorschlag: Warum eine Studie zur Verschrottung von 8 Millionen Autos in Deutschland rät

Extremwetterlagen wie etwa die zuletzt sehr heftigen Hurrikane in der Karibik und den USA zeigen deutlich, dass wir mitten in der Klimakrise leben. Klimapolitik ist und bleibt ein wichtiges Thema, und eigentlich sind die Klimaziele Deutschlands bis 2030 sogar durchaus ambitioniert gesetzt – nur an der Umsetzung hapert es nach wie vor.

Im Mai dieses Jahres kam eine Studie zu dem Schluss, dass Deutschland die gesteckten Ziele mit den bisherigen Maßnahmen nicht erreichen wird – ironischerweise war es Verkehrsminister Volker Wissing nur einen Monat zuvor sogar gelungen, die für den Verkehrsbereich festgelegten Einsparungen auf andere Ressorts verlagern. Tempolimits sind damit einmal mehr in weite Ferne gerückt und mit den zuletzt veröffentlichten Zahlen zur Beliebtheit von E-Autos unter den Deutschen lässt sich ziemlich eindeutig feststellen: Vor allem im Verkehrssektor gibt es in Sachen Klimaneutralität noch erheblichen Nachholbedarf.

Eine Studie des International Council on Clean Transportation (ICCT) hat deshalb untersucht, wie der deutsche Verkehrssektor die bis 2030 erforderlichen 34 Millionen Tonnen CO 2 -Äquivalent (CO 2 e) noch einsparen kann. Die radikale Idee: Acht Millionen Autos sollen verschrottet werden.

ICCT-Studie: Abwrackprämie für die Stilllegung alter Diesel- und Benzinfahrzeuge

Die Studie, die Mitte Oktober 2024 unter dem Titel „Cleaning up Germany’s vehicle stock: Strategies to decarbonize the passenger car fleet“ (zu Deutsch: „Bereinigung des deutschen Fahrzeugbestands: Strategien zur Dekarbonisierung der Pkw-Flotte“) veröffentlicht wurde, rechnet vor, wie viele Tonnen CO 2 -Äquivalent durch die gezielte Verschrottung von sieben Millionen Dieselfahrzeugen, die im Jahr 2030 älter als 15 Jahre wären, und einer Million Benzinern, die bis dahin bereits 25 Jahre auf dem Buckel hätten, eingespart werden könnten.

„Es sind aktuell 49 Millionen Benzin- und Dieselfahrzeuge auf deutschen Straßen unterwegs, was die Erreichung unserer Klimaziele ernsthaft gefährdet. […] Unsere Studie präsentiert ein kosteneffizientes Abwrackprogramm, das gesundheitliche Vorteile für die Gesellschaft maximiert und den Fortschritt in Richtung Verkehrswende beschleunigt“, erklärt ICCT-Wissenschaftler und Studienhauptautor Kyle Morrison.

Mit einer Prämie in Höhe von 80 Prozent des Restwerts – maximal 6.000 Euro – sollen bis 2030 elf Millionen Tonnen CO 2 -Äquivalent eingespart werden, heißt es in dem Paper, das auch auf die gesundheitlichen Vorteile einer großangelegten Stilllegung alter Verbrenner-Pkw eingeht. Auch ein Vergleich mit dem Einsatz von E-Fuels wird angestellt, mit dem Ergebnis, dass das vorgeschlagene Abwrackprogramm der deutlich kosteneffizientere Weg wäre.

Was soll das Ganze kosten?

So gehen die Studienautor:innen davon aus, dass die Produktionskosten für in Deutschland produzierte E-Fuels im Jahr 2030 bei rund 910 Euro pro vermiedener Tonne CO 2 -Äquivalent liegen werden; bei E-Fuels, die aus Ländern mit einem höheren Anteil an erneuerbaren Energien importiert werden, immer noch bei etwa 619 Euro pro Tonne. Mit Kosten pro vermiedener Tonne CO 2 -Äquivalent von 313 Euro bei Dieselfahrzeugen und 255 Euro bei Benzinern käme Deutschland mit diesem Ansatz also deutlich günstiger weg.

Am Ende der Rechnung stünden hier, wie der Standard angibt, aber noch immer Kosten von 35 Milliarden Euro – dafür, dass man den 34 Millionen Tonnen CO 2 -Äquivalent, die bis 2030 einzusparen sind, lediglich ein gutes Stück näher kommen würde. So wäre das Abwrackprogramm allein nicht genug, um die gesetzten Klimaziele zu erreichen, und auch die Studie nennt „zusätzliche Strategien wie eine verstärkte Förderung des öffentlichen Nahverkehrs und die Einführung von Tempolimits“ als notwendig.

Spätestens an diesem Punkt erscheint fraglich, ob die vorgeschlagenen Maßnahmen in Deutschland tatsächlich politisch durchsetzbar und, wenn ja, auch schnell genug umsetzbar wären.

