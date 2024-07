Studium via Apple Vision Pro: Bei diesem Studiengang ist das möglich

Die Tomorrow University möchte in Zukunft die Apple Vision Pro in den Unialltag integrieren. (Foto: Tomorrow University)

Ab 12. Juli steht das neueste Produkt der Apple-Familie für den Einsatz in Kanada, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Australien, Japan, China und Südkorea zur Verfügung. Während in den USA nach anfänglichem Hype vielen die Anwendungsgebiete fehlten, hat eine Universität eine Idee.

Ab September bietet die Tomorrow University of Applied Sciences ihr Impact-MBA-Programm (Master of Business Administration) auf der Apple Vision Pro an. Das Programm an der Berliner Uni besteht aus unterschiedlichen Studiengängen mit dem Fokus auf entweder Nachhaltigkeit, Innovation oder Führung. Damit die Apple Vision Pro auch wirklich im Unialltag weiterhilft, hat die Tomorrow University extra eine eigene App entwickelt.

So soll die Apple Vision Pro das Studium erleichtern

Mit der Apple Vision Pro sollen Studierende trotz räumlicher Distanz immersiv lernen können. Die Mixed-Reality-Funktionen der Vision Pro ermöglichen es Studierenden, sich mit den Inhalten über 3D-Visualisierungen und Simulationen auseinanderzusetzen. Zusätzlich sollen virtuelle Klassenzimmer persönlicheres Zusammenarbeiten erlauben – verglichen mit einem Zoom-Call. Dadurch entsteht ein starkes Gemeinschaftsgefühl und kollaboratives Lernen.

Dank Avataren sollen Teilnehmende im virtuellen Raum einander sehen und hören können. Auch Break-out-Sessions funktionieren so einfach. Um die Lernerfahrung zu verbessern und ein Netzwerk aufzubauen, können Studierende an Peer-Groups, Buchclubs, Interessengruppen und Diskussionen teilnehmen.

Die Spatial-Computing-Brille ist jedoch nicht verpflichtend für den Studiengang. Wer Motion-Sickness bekommt oder einfach die Brille nicht mag, kann auch einfach per Computer an den Veranstaltungen teilnehmen.

So teuer ist das Studium

„Der Einsatz der Apple Vision Pro zeigt, wie wichtig uns einzigartige Lernerfahrungen sind“, wird Christian Rebernik, CEO und Mitbegründer der Tomorrow University in einer Pressemeldung zitiert. Die Ausweitung des Impact-MBA auf neue Märkte werde die Community bereichern und wesentlich mehr Studierende in die Lage versetzen, „ihre Branchen innovativ und nachhaltig auszurichten,“ so Rebernik weiter.

Wer sich für den Studiengang entscheidet, erhält eine Vision Pro. Sie ist in den Gebühren enthalten. Das bedeutet jedoch nicht, dass das Studium günstig ist. 10.500 bis 14.500 Euro kostet das Studium an der Tomorrow University, da es sich um eine private Einrichtung handelt. Wer das Geld für ein Studium mit der Apple Vision Pro in die Hand nehmen möchte, kann sich noch bewerben.

