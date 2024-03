Dieses Survival-Spiel mit Will Smith hat 130 Millionen Euro gekostet – und ist ein Flop

In Undawn müsst ihr mit Will Smith und anderen Überlebenden gegen Zombies kämpfen. (Bild: Undawn)

Survival-Spiele haben in den vergangenen Monaten einen regelrechten Hype erlebt. Games wie Enshrouded, Nightingale und Sons of the Forest haben vorgemacht, wie man die Begeisterung der Spieler:innen gewinnt. Doch schon vor diesen Games gab es ein Survival-Spiel, das diesen Erfolg ebenfalls einheimsen wollte.

Im Juni 2023 erschien Undawn, ein kostenloses Zombie-Survival-Game des chinesischen Publishers Tencent. Trotz eines gigantischen Budgets und prominenter Unterstützung ist Undawn aber Monate nach dem Release ein Flop, wie Reuters berichtet.

Undawn generiert kaum Einnahmen

Undawn wurde mit einem Budget von umgerechnet knapp 130 Millionen Euro entwickelt. Wie Insider:innen berichten, sollen etwa 300 Mitarbeiter:innen an dem Survival-Spiel gearbeitet haben.

Um den Hype für Undawn zusätzlich zu entfachen, holte Tencent sogar Hollywoodstar Will Smith (Das Streben nach Glück, King Richard) mit ins Boot. Im Spiel fungiert sein virtuelles Abbild als Guide für Spieler:innen.

Trotz der Werbekampagne und des hohen Produktionsaufwandes ist Undawn nicht mal ein Jahr nach Release gescheitert. Seit der Veröffentlichung konnte das Survival-Spiel nur etwas mehr als 250.000 Euro Einnahmen generieren.

Warum ist Undawn gescheitert?

Laut aktuellen Google-Play-Bewertungen gibt es auch Monate nach Release noch zahlreiche nervige Fehler. So stürzt das Spiel bei vielen nach wenigen Minuten ab. Andere berichten von gravierenden Framerate-Einbrüchen, die gerade schnelle Sequenzen wie Autofahrten nahezu unmöglich machen.

Zudem berichten viele Spieler:innen von verwirrenden Menüs, die mit zahlreichen Untermenüs vollgestopft wurden. Sie benötigen mehrere Anläufe, um die richtige Option zu finden. Zu guter Letzt stoßen Gamer:innen die Preise im Shop auf. Wer im Endgame mithalten wolle, sei dazu gezwungen, echtes Geld auszugeben.

