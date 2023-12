Bringe deine kreative Arbeit endlich auf ein neues Level! Wie? Mit dem heutigen Gewinn nämlich: Im zwölften Türchen erwartet dich die Portable SSD T9 von Samsung plus ein gratis t3n-Jahresabo im Wert von 149€.

High Performance für Profi-Anwender – PSSD T9

Ob im Bereich Content Creation, Fotografie, Videoproduktion oder Grafikdesign: Für professionelle Anwender:innen zählt eine schnelle Speicherung und Übertragung großer Datenmengen. Die Portable SSD T9 überzeugt selbst anspruchsvolle User mit rasanten Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 2.000 MB/s¹. Für diesen Leistungsschub sorgt neben der PCIe® NVMe™-Technologie die USB 3.2 Gen 2×2-Schnittstelle. Sie ist mit 20 Gbps doppelt so schnell wie der USB 3.2 Gen 2 Standard. Damit kommt nicht nur dein Workflow auf Hochtouren. Du kannst dir auch lästige Wartezeiten sparen und dich voll und ganz auf deine kreativen Projekte konzentrieren. Übertrage Daten reibungslos von deiner Kamera auf dein Notebook, deinen PC und Mac.

Die T9 ist kompatibel mit zahlreichen Devices, darunter auch professionelle 12K-Filmkameras.² ³ ⁴ Bei der Video-Postproduktion kannst du deine T9 auch direkt für Schnitt, Visual Effects, Color Grading und Tonmischung nutzen. Mit Kapazitäten von 1 TB, 2 TB und 4 TB⁵ bietet sie dir jede Menge Platz für alles, was dich inspiriert. Zum Schutz deiner Daten ist die T9 mit einem robusten Gehäuse versehen, das Stürze aus bis zu 3 Metern Höhe überstehen kann.⁶ Damit ist sie auch ein idealer Begleiter bei Shootings oder Terminen außerhalb des Büros.

Produktmerkmale

Rasend schnell: sequenzielle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 2.000 MB/s¹

Fortschrittlich: USB 3.2 Gen 2×2-Schnitttstelle

Robust: kann einen Fall aus bis zu 3 m Höhe überstehen⁶

Vielfach kompatibel: mit Macs, PCs, Android™-Geräten, Spielekonsolen und 12K-Kameras² ³ ⁴

Jede Menge Platz: verfügbare Kapazitäten 1 TB, 2 TB und 4 TB⁵

Zuverlässig: 5 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie⁷

Samsung gilt als weltweit größter Hersteller von Speicherchips sowohl im Consumer- als auch im Halbleitergeschäft. Dank eigener Fertigung und nahtloser Inhouse-Integration sind die einzelnen Komponenten (Speicherzellen, DRAM, Firmware & Controller) optimal aufeinander abgestimmt, sodass Qualität und Zuverlässigkeit den hohen Produktstandards entsprechen.

Das Samsung Speicherlösungen-Portfolio umfasst interne und externe Speichermedien, wie SSDs, Portable SSDs, microSD/SD Speicherkarten und USB Sticks.

Du willst die Portable SSD T9 plus das t3n-Jahresabo gewinnen?

Wenn du dir deine Chance auf einen unserer Gewinne sichern willst, fülle einfach das Newsletter-Formular auf der nächsten Seite aus. Nachdem du dich eingetragen hast, heißt es: abwarten, Tee trinken und Daumen drücken. Wenn du bei der Verlosung gewinnst, schreiben wir dir eine Mail an die eingereichte E-Mail-Adresse. Ab diesem Zeitpunkt hast du dann drei Tage Zeit, dich bei uns zurückzumelden. Schaffst du das nicht, geht der Preis erneut in die Verlosung. Übrigens: Für jeden Tag, an dem du an der Verlosung teilnehmen willst, musst du dich einzeln anmelden.

¹Die Leistung kann je nach Host-Konfiguration variieren. Um maximale sequenzielle Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 2.000 MB/s zu erreichen, müssen das Host-Gerät und die Verbindungskabel USB 3.2 Gen 2×2 unterstützen und der UASP-Modus muss aktiviert sein. Konfiguration des Test-Systems: ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI, Intel i9-10900K CPU @ 3,70 GHz, 3.696 MHz, 10 Core(s), 20 Logical Processor(s) / DDR4 8GB DRAM Frequenz 1.132,3 MHz / Win 11 Pro. | ² Die Kompatibilität mit der T9 kann je nach Host-Konfiguration variieren. Einige Betriebssysteme können eine Neuformatierung der T9 erfordern. | ³Kompatibel mit USB 3.0 und USB 2.0. | ⁴Die T9 entspricht den offiziellen USB-Stromversorgungsspezifikationen. Wenn das Host-Gerät nicht mit diesen Spezifikationen übereinstimmt, kann es zu Kompatibilitätsproblemen und/oder Leistungseinbußen kommen. I ⁵ 1 GB = 1.000.000.000 Bytes, 1 TB = 1.000.000.000.000 Bytes. Dein Computer kann eine geringere Kapazität anzeigen, da ein anderer Messstandard verwendet wird. Das tatsächliche Gewicht und die Größe des Produkts können je nach Kapazität und Messmethode variieren. I ⁶ Der Falltest wurde unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt. Schäden, die durch Stürze verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Vollständige Garantiebedingungen unter samsung.com/de/support/warranty. Testbedingungen: Das Gerät wurde aus 3 m Höhe auf eine Metallplatte fallen gelassen. I ⁷ Samsung Electronics ist nicht haftbar für Datenverluste, wenn diese die Datenspeicherung auf Produkten von Samsung Electronics betreffen. Dies betrifft auch die Folgen von Datenverlusten. Weitere Informationen zur Herstellergarantie findest du unter samsung.com/de/support/warranty I ⁸ Das tatsächliche Gewicht und die Größe des Produkts können je nach Kapazität und Messmethode variieren. I ⁹ Mindestsystemanforderungen: Windows 7 oder höher, Mac OS X 10.10 oder höher, Android Lollipop oder höher. I ¹⁰ Die Temperatur wird an der heißesten Stelle des Gehäuses gemessen. Es wird ein ausreichender Luftstrom empfohlen, um auch bei höherer Arbeitslast innerhalb der Betriebstemperatur des Geräts betrieben werden zu können.