Wer seiner Kreativität freien Lauf lassen möchte, sollte auf die UHS-I Speicherkarten¹ der PRO Ultimate-Serie setzen. Dank ihrer faszinierenden Geschwindigkeit und zuverlässigen Leistung, können sich Foto- und Videoprofis bei ihren kreativen Projekten ganz auf die Umsetzung der eigenen Ideen konzentrieren. Dabei müssen sie sich keine Gedanken um den Speicherplatz machen: Mit Kapazitäten bis zu 512 GB² steht ausreichend Platz für hochauflösende Fotos und viele Stunden 4K-Video-Aufnahmen³ zur Verfügung. Anwender im professionellen Umfeld können zudem von den schnellen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten profitieren. Mit bis zu 200 MB/s lesend⁴ und 130 MB/s schreibend⁴ sowie V30-Klassifizierung⁵ ist die PRO Ultimate-Serie wie gemacht für den Einsatz in Drohnen, Action Cams oder Android Smartphones. Reibungslos filmen – schnell übertragen: Videos und Serienbildaufnahmen landen im Handumdrehen auch auf anderen Speichermedien. Beim Einsatz der microSD-Speicherkarten in Tablets und Notebooks reagieren auch anspruchsvolle Apps und Spiele dank A2-Rating⁶ schnell und flüssig.

Action zum Mitnehmen

Nicht nur Medien-Profis – auch Gaming-Fans werden von der PRO Ultimate-Serie begeistert sein: Mit den Speicherkarten können sie auf portablen Konsolen oder Tablets schnelles High-End-Gaming fast ohne Verzögerungen genießen. Und das jederzeit und überall.

Robuster 6-fach Schutz

Kreative Ideen sind einmalig. Mit ihrem 6-fach Schutz ist die PRO Ultimate-Serie ein sicherer Ort für unersetzliche Inhalte. Sie ist geschützt vor Wasser⁷, extremen Temperaturen⁸ und kann Röntgenstrahlen⁹, Magneten¹⁰, Stürzen¹¹ und Verschleiß¹² Stand halten.

Produktmerkmale

Verfügbare Kapazitäten: 128 GB, 256 GB und 512 GB 2

Sequenzielle Schreib- und Lesegeschwindigkeiten bis zu 200 MB/s ⁴ und 130 MB/s ⁴

A2-Rating für schnelles Laden und reibungsloses Multitasking von Apps ⁶

Vielseitig einsatzbar in Drohnen, Action Cams, Smartphones und Spielekonsolen

6-fach Schutz gegen Wasser⁷ extreme Temperaturen ⁸ , Röntgenstrahlen ⁹ , Magnete ¹⁰ , Stürze ¹¹ und Verschleiß ¹²

Starker Schutz. Starke Leistung. Das Portable SSD T7 Shield

Kompakt, stabil und schnell: Mit der T7 Shield bist du mit starker Leistung und einem guten Sicherheitsgefühl unterwegs — auch unter anspruchsvolleren Bedingungen. Innen steckt moderne Technologie für reichlich Speed: USB 3.2 Gen. 2 und PCIe® NVMe™ sorgen für rasante sequenzielle Lese und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.050 bzw. 1.000 MB/s.¹, ² Gleichzeitig sind deine Daten gut geschützt, denn die T7 Shield ist gem. IP65 gegen das Eindringen von Wasser und Staub geschützt.³ Und das stabile Design mit Hightech-Gehäuse und Elastomer-Bezug sorgt zudem für hohe Widerstandsfähigkeit. So kann deine Portable T7 Shield auch einen Fall aus bis zu 3 m Höhe überstehen.⁴ Last, but not least kannst du deine T7 Shield schnell und einfach mit deinen kompatiblen Lieblingsgeräten verbinden – Macs, PCs, Android™-Geräten oder Spielekonsolen (z.B. Playstation, Xbox).⁵, ⁶, ⁷Genieße damit ein weiteres Stück Flexibilität und Freiheit in deinem Lifestyle. Jetzt musst du nur noch die Wahl zwischen 1, 2 oder 4TB treffen⁸ – und ob deine T7 Shield dich lieber in edlem Schwarz, modischem Beige oder coolem Blau begleiten soll.

Produktmerkmale

Schnell: sequenzielle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.050 bzw. 1.000 MB/s¹, ²

Widerstandsfähig: IP65-Zertifizierung³

Stabil: kann auch einen Fall aus bis zu 3 m Höhe überstehen⁴

Kompatibel: mit Macs, PCs, Android™-Geräten oder Spielekonsolen (z.B. Playstation, Xbox)⁵, ⁶, ⁷

Verfügbare Kapazitäten: 1 TB und 2 TB⁸

Formschönes Design: in edlem Schwarz, modischem Beige oder coolem Blau

3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie⁹

¹ Die Geschwindigkeit kann bei Geräten, die UHS-I nicht unterstützen, aufgrund abweichender Interfacevoraussetzungen variieren. I ² GB = 1.000.000.000 Bytes. Ein gewisser Anteil der Kapazität kann für Systemdateien und die Instandhaltung genutzt werden, sodass die tatsächliche Kapazität von den Angaben auf dem Produktetikett abweichen kann. Die tatsächlich verfügbare Kapazität der drei Modelle liegt bei 128.010.158.080, 256.020.316.160 bzw. 512.007.077.888 Byte. I ³ Die 512, 256 und 128 GB-Speicherkarten unterstützen die Aufzeichnung von 4K UHD Videos. Die Kompatibilität kann abhängig vom Host-Gerät variieren. I ⁴ Die genannten Lese- und Schreibgeschwindigkeiten basieren auf internen Tests, die unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt wurden. Die tatsächlichen Geschwindigkeiten können je nach Kartenkapazität variieren. I ⁵ Der UHS Class 3-Standard bezeichnet eine Leistungsoption, die für 4K-UHD-Videoaufnahmen mit UHS-kompatiblen Host-Geräten konzipiert wurde. Laut Video Speed Class 30 (V30) muss eine durchgängige Videoaufzeichnungsrate von 30 MB/s erreicht werden können. Die Leistungsoption ermöglicht Echtzeit-Videoaufnahmen mit UHS-fähigen Host-Geräten. Vgl. www.sdcard.org/consumers/speed. I ⁶ Das A2-Rating beschreibt die Leistung von 4.000 IOPS (Input Output access Per Second) lesend und 2.000 IOPS schreibend. I ⁷ Wasserfest: bis zu 72 Stunden in 2 Meter tiefem Meerwasser. I ⁸ Temperaturbeständig: Betriebstemperaturen von -25°C bis 85°C, nicht in Betrieb: von -40°C bis 85°C. I ⁹ Röntgensicher: bis zu 100 mGy (entspricht Röntgenscannern an Flughäfen). I ¹⁰ Magnetresistent: bis zu 15.000 Gauss (entspricht dem Magnetfeld eines Hochfeld-MRT). I ¹¹ Sturzsicher: übersteht Stürze aus bis zu 5 Metern Höhe. I¹² Verschleißfrei: bis zu 10.000 Steckzyklen. I ¹³ SDR104: 1,8V Signalisierung, Frequenz bis zu 208 MHz, bis zu 104 MB/s, Max. Stromverbrauch 800 mA (variiert je nach Nutzungsbedingungen variieren). I ¹⁴ DDR200: 1,8V Signalisierung, Frequenz bis zu 208 MHz, bis zu 200 MB/s, Max. Stromverbrauch 800 mA (variiert je nach Nutzungsbedingungen variieren). I ¹⁵ V10, V30: Video Speed Class bedeutet anhaltende Videoaufzeichnungsraten von 10 MB/s (V10) und 30 MB/s (V30), die Echtzeit-Videoaufzeichnungen auf Produkten mit UHS-Bus-Schnittstelle ermöglichen. Die Übertragungsgeschwindigkeiten können je nach Host-Gerät variieren I ¹⁶ Samsung haftet nicht für Schäden und/oder den Verlust von Daten bzw. für Kosten, die durch die Wiederherstellung von Daten einer Speicherkarte entstehen. Vollständige Garantiebedingungen unter samsung.com/de/support/warranty.

¹ Die Leistung kann je nach Host-Konfiguration variieren. Um maximale Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.050/1.000 MB/s zu erreichen, müssen das Host-Gerät und die Verbindungskabel USB 3.2 Gen. 2 unterstützen und der UASP-Modus muss aktiviert sein. Detaillierte Informationen in den FAQs. | ² Testsystem-Konfiguration: ASUS Z270 ROG MAXIMUS IX HERO (USB 3.2 Gen. 2 Type-C), Intel® Core™ i7-7700K CPU @ 4.20GHz, OS-Windows 10 19H2. | ³ Dieses Gerät hat durch Tests, die unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt wurden, eine IP65-Zertifizierung erhalten. Schäden, die durch Flüssigkeit und Staub verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Vollständige Garantiebedingungen unter samsung.com/de/support/warranty | ⁴ Der Falltest wurde unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt. Schäden, die durch Stürze verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Vollständige Garantiebedingungen unter samsung.com/de/support/warranty Testbedingungen: Das Gerät wurde aus 3 m Höhe auf eine Metallplatte fallen gelassen. | ⁵ Die Kompatibilität mit der T7 Shield kann je nach Host-Konfiguration variieren. Einige Betriebssysteme können eine Neuformatierung der T7 Shield erfordern. | ⁶ Kompatibel mit USB 3.0 und USB 2.0.| ⁷ Die T7 Shield entspricht den offiziellen USB-Stromversorgungsspezifikationen. Wenn das Host-Gerät nicht mit diesen Spezifikationen übereinstimmt, kann es zu Kompatibilitätsproblemen und/oder Leistungseinbußen kommen. | ⁸ 1 GB = 1.000.000.000 Bytes, 1 TB = 1.000.000.000.000 Bytes. Dein Computer kann eine geringere Kapazität anzeigen, da ein anderer Messstandard verwendet wird. Das tatsächliche Gewicht und die Größe des Produkts können je nach Kapazität und Messmethode variieren. | ⁹ Samsung Electronics ist nicht haftbar für Datenverluste, wenn diese die Datenspeicherung auf Produkten von Samsung Electronics betreffen. Dies betrifft auch die Folgen von Datenverlusten. Weitere Informationen zur Herstellergarantie findest du unter samsung.com/de/support/warranty