Während der Weihnachtszeit gediegen eine Runde zocken oder doch lieber etwas produktiv sein? Dann freue dich auf den heutigen Gewinn: Eine SSD 990 PRO von Samsung sowie ein Gutschein für den t3n-Kurs „Generative KI: Effizient im Business-Alltag nutzen“ warten auf dich.

Speicher Power für Gamer und Kreative – SSD 990 PRO

Schnell, sehr schnell, SSD 990 PRO: Hol dir jetzt begeisternde Leistung mit PCIe® 4.0 und erlebe tempo- und actionreiches Gaming. Du bekommst mitreißende Geschwindigkeit für deinen Spielspaß – sowie für Video-und 3D-Bearbeitung, Datenanalyse und mehr. 40 Prozent und 55 Prozent schnellere zufällige Lese-/Schreibgeschwindigkeit¹ im Vergleich zur 980 PRO² bis zu 1400K/1550K IOPS sowie sequenzielle Lese-/Schreibgeschwindigkeiten³ von bis zu 7450/6900 MB/s⁴ bringen dich in die Gaming Poleposition. Erlebe mit der SSD 990 PRO, eine Leistungsverbesserung um mehr als 55 Prozent gegenüber dem Vorgängermodell. Der Performance Boost ermöglicht schnelle Ladevorgänge für flüssiges, intensives Gameplay von PS5- und PC-Spielen mit Direct Storage Funktion.⁵ Let the games begin.⁶ Produktmerkmale: Schnell: Sequenzielle Lese-/Schreibgeschwindigkeit von bis zu 7450/6900 MB/s

Energiesparend: Geringerer Strombedarf durch über 50 Prozent verbesserte Leistung pro Watt als die 980 PRO

Temperatur regulierend: Hochmoderner thermischer Steueralgorithmus reguliert die Wärme

Schnell ladend: 55 Prozent Leistungsverbesserung für schnellere Ladevorgänge im Vergleich zur 980 Pro.

Faszinierend: Optimales Gamingerlebnis für hohe Ansprüche Samsung gilt als weltweit größter Hersteller von Speicherchips sowohl im Consumer- als auch im Halbleitergeschäft. Dank eigener Fertigung und nahtloser Inhouse-Integration sind die einzelnen Komponenten (Speicherzellen, DRAM, Firmware & Controller) optimal aufeinander abgestimmt, sodass Qualität und Zuverlässigkeit den hohen Produktstandards entsprechen. Das Samsung Speicherlösungen-Portfolio umfasst interne und externe Speichermedien, wie SSDs, Portable SSDs, microSD/SD Speicherkarten und USB Sticks. Mehr erfahren

Du willst die SSD 990 PRO plus den Gutschein für den t3n-Onlinekurs gewinnen?

Wenn du dir deine Chance auf einen unserer Gewinne sichern willst, fülle einfach das Gewinnspiel-Formular aus. Nachdem du dich eingetragen hast, heißt es: abwarten, Tee trinken und Daumen drücken. Wenn du bei der Verlosung gewinnst, schreiben wir dir eine Mail an die eingereichte E-Mail-Adresse. Ab diesem Zeitpunkt hast du dann 14 Tage Zeit, dich bei uns zurückzumelden. Schaffst du das nicht, geht der Preis erneut in die Verlosung. Übrigens: Für jeden Tag, an dem du an der Verlosung teilnehmen willst, musst du dich einzeln anmelden.

An dieser Stelle wollen wir uns auch bei Samsung, dem Sponsor des heutigen Gewinns, bedanken.

¹ Die sequenzielle und zufällige Schreibleistung wurde mit aktivierter intelligenter TurboWrite-Technologie gemessen. Intelligentes TurboWrite arbeitet nur innerhalb einer bestimmten Datenübertragungsgröße. Die Leistung kann je nach SSD-Firmware, Systemhardware und -konfiguration sowie anderen Faktoren variieren. Für detaillierte Informationen wende Dich bitte an Dein lokales Service-Center ² Ergebnisse basieren auf einem Vergleich mit der Samsung 980 PRO. ³ 980 PRO sequenzielle Lesegeschwindigkeit– 1.129/877 MB/Watt, 990 PRO sequenzielle Lesegeschwindigkeit – 1380/1319 MB/Watt basierend auf internen Testergebnissen des Modells mit 1 TB Kapazität. ⁴ Der bestmögliche theoretische Wert für sequenzielle Lesegeschwindigkeit von PCIe® 4.0 liegt bei 8000 MB/s – Die 990 PRO erreicht 7.450 MB/s. ⁵ Wird von der Direct Storage Funktion von Microsoft unterstützt. ⁶ Testsystemkonfiguration: AMD Ryzen 7 5800X 8-Kern-Prozessor CPU@3,80 GHz, DDR4 3600 MHz 16 GB x 2 (PC4-25600 Overclock), Betriebssystem – Windows 10 Pro 64 Bit, Chipsatz – ASRock-X570 Taich.