iPad und Readly-Abo zu gewinnen: Türchen 5 im t3n Adventskalender

Schmökern und zwar ein ganzes Jahr lang: Heute kannst du ein Jahres-Abo von Readly gewinnen. Um aber direkt mit dem Lesen zu starten, kommt ein iPad (10. Generation), mit 10,9 Zoll und satten 64 GB Speicherplatz on top dazu. Wir finden: Win-Win für dich!

Unbegrenztes Stöbern in Deutschlands größtem Online-Kiosk

Mit über 7.000 Qualitätsmedien hast du deine Lieblingsmagazine und Zeitungen gebündelt und überall abrufbereit in einer intuitiven App immer in deiner Hosentasche mit dabei. Aus über 35 verschiedenen Kategorien findest du Publikationen wie Focus, Focus Money, BUNTE, SuperIllu, Mein schöner Garten, Die WELT, National Geographic, auto motor und sport, Forbes, CHIP u.v.m. Seit neuestem ist auch das t3n-Magazin in der Leseflatrate enthalten.

Auch internationale Zeitungen wie The Guardian oder The Independent sind in deinem Abo mit dabei. Apropos Abo: Nur im Dezember hast du die Chance, den Online-Kiosk für nur 99 Cent auf Herz und Nieren zu testen. Danach steht dir Readly für 14,99 Euro/Monat zur Verfügung und kann jederzeit monatlich gekündigt werden.

Um auch unterwegs tagesaktuell informiert zu bleiben, kannst du dich bei Readly über die Download-Funktion freuen. Dank ihr kannst du deine Lieblingslektüre auch herunterladen und offline lesen. Außerdem besteht mit nur einem einzigen Account die Möglichkeit, bis zu fünf Profile auf fünf unterschiedlichen Geräten anzulegen und ihn so mit deiner Familie zu teilen. Neben den aktuellen Ausgaben deiner Lieblingszeitschriften hast du auch Zugriff auf die älteren Ausgaben im Archiv.

Readly für nur 99 Cent testen

Du willst das Readly-Abo plus iPad gewinnen?

Wenn du die Chance auf einen unserer Gewinne haben willst, musst du lediglich das Formular ausfüllen. Nachdem du dich eingetragen hast, heißt es: abwarten, Tee trinken und Daumen drücken. Solltest du bei der Verlosung gewonnen haben, schreiben wir dir eine Mail an die eingereichte E-Mail-Adresse. Ab diesem Zeitpunkt hast du dann 14 Tage Zeit, dich bei uns zurückzumelden. Schaffst du das nicht, geht der Preis erneut in die Verlosung. Übrigens: Für jeden Tag, an dem du an der Verlosung teilnehmen willst, musst du dich einzeln anmelden.