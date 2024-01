t3n bei data:unplugged: Auf der Suche nach Deutschlands besten KI-Innovationen

Technologie, Strategie, Ethik und Leaedership – darum soll es am 7. März einen ganzen Tag lang im Skaters Palace in Münster gehen. Organisiert wurde die neuartige Tech-Konferenz unter anderem von Gründerin und Bestseller-Autorin Aya Jaff. Startups, große Technolgiekonzerne, Institute und viele weitere kluge Köpfe werden sich hier versammeln und in besonderer Atmosphäre über alle neuen Entwicklungen rund um künstliche Intelligenz austauschen.

Neben Vorträgen, zu denen sich beispielsweise Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach angekündigt hat, soll es auch viel Raum zum Austausch, zur Begegnung und Ideenfindung geben. Und die besten Ideen werden an diesem Abend sogar von einer Jury ausgezeichnet.