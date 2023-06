t3n Catch up: Wer will Apples Hightech-Skibrille tragen?

Am 5. Juni 2023 hat Apple seine World Developer Conference 2023 abgehalten: Das Thema der neuen Produkte sind nicht die neuen Macbooks und Macs, sondern die Apple Vision Pro. Seit zehn Jahren gab es keine Produktneuheit wie diese Brille – dementsprechend groß ist das Interesse an dem AR-Headset.

Wir haben uns im Podcast der Brille kritisch angenommen: Was ist in ihr verbaut? Wie soll sie funktionieren? Und: Was könnte sie uns für die Zukunft bringen? Beim stattlichen Preis von etwa 3.500 US-Dollar ist sie kein Gadget für die breite Masse, da waren wir uns schnell einig. Wie Apple die Technik wohl verbreiten will? Auch darüber sprechen wir in der aktuellen Podcast-Folge.

Eine Besonderheit der Folge: Caspar von Allwörden war während der Aufnahme bei der re:publica in Berlin, Elisabeth Urban und Stella-Sophie Wojtczak im t3n-Office in Hannover. Remote haben sie natürlich auch über den Fail der Woche gesprochen: Er zeigt, wie ein einziger Tippfehler gleich einen ganzen Server betrifft und damit eine Cloud unnutzbar macht.

Das Netzfundstück der Woche ist eine App zum Lernen von deutscher Gebärdensprache. Unsere Autorin und Host Stella-Sophie Wojtczak hat sie getestet. Ihr Fazit hört ihr in der aktuellen Folge.

Direkt darauf folgen die Good News der Woche – diesmal mit einer Meldung aus der Welt des Sports. St. Pauli verlängert einen Vertrag mit einem Wettanbieter bewusst nicht – auch, wenn dadurch Einnahmen verloren gehen.

Alle Themen im Überblick:

Fail der Woche: Tippfehler sorgt für Cloud-Ausfall

Deep Dive: Apple Vision Pro – The next big thing oder nur teurer Hype?

Das Netzfundstück: Eine App für Gebärdensprache

Die gute Nachricht: St. Pauli verlängert Kooperation mit Wettanbieter nicht

