t3n und MIT Technology Review künftig unter einem Dach

Um die digitale Transformation weiter voranzutreiben und einen noch stärkeren Fokus auf die Nutzerbedürfnisse zu legen, hat heise medien strukturelle Veränderungen beschlossen. Dazu gehört eine thematisch klar positionierte Medien-Markenstrategie von t3n und MIT Technology Review.

Ähnliche Themen, unterschiedliche Perspektiven

Sowohl inhaltlich als auch auf der Vermarktungsebene gibt es zwischen t3n und Technology Review viele Überschneidungen. Auf der anderen Seite lassen sich die Marken in ihrer Positionierung gut voneinander abgrenzen. Während sich t3n hauptsächlich mit aktuellen Entwicklungen in der Digitalwirtschaft beschäftigt, berichtet MIT Technology Review über neueste technologische und wissenschaftliche Trends, die das Potenzial haben, unsere Gesellschaft und unser Leben zu verändern.

„Wir bespielen ähnliche Themen, beleuchten diese aber aus unterschiedlichen journalistischen Perspektiven. In der engeren Zusammenarbeit unter einem Dach erreichen wir gemeinsam eine breitere Leserschaft und können sie in ihren Bedürfnissen besser bedienen“, erklärt Luca Caracciolo, designierter Editorial Director der yeebase media GmbH.

Caracciolo wechselt in die von yeebase neu geschaffene Position als Editorial Director und ergänzt dort die Geschäftsleitung rund um die beiden CEOs Jörg Mugke und Tobias Schäffer und den CRO Hagen Pfennigstorf. In seiner neuen Rolle verantwortet er in Zusammenarbeit mit den Chefredakteuren Marcel Romahn und Sabrina Schadwinkel sowie der Leitenden Redakteurin Jo Schilling die inhaltliche Ausrichtung und Weiterentwicklung aller Marken und Formate des Publishers.

„Sowohl t3n als auch MIT Technology Review liegen mir mit ihrem besonderen Spirit und ihren Zukunftsthemen sehr am Herzen. Mit diesem Schritt setzen wir einen klaren und konsequenten Fokus auf die Nutzer und Nutzerinnen sowie auf eine enorme Führungs-Power in den Redaktionen und streben ein gemeinsames Wachstum unter dem Dach der yeebase media an”, betont Ansgar Heise.