Online Adventskalender: Das erste Türchen im t3n Kalender ist geöffnet

Geschenke kaufen, Plätzchen backen, Festessen planen – in der Weihnachtszeit gibt es viel zu tun. Schlaf und Bewegung kommen da gerne einmal zu kurz. Das muss aber nicht sein: Damit du auch in der trubeligen Weihnachtszeit einen ausgewogenen Lebensstil führen kannst, wartet hinter diesem Türchen die Samsung Galaxy Watch6 Classic auf dich.

Anzeige Anzeige

Diese kann dir helfen, trotz aufregender Weihnachtsabenteuer zur Ruhe zu kommen. Genaues Tracking der persönlichen Schlafwerte, umfangreiche Analysen und personalisierte Tipps basierend auf deinem Schlaftypen (Bist du wohl ein „Unbekümmerter Löwe“ oder eher ein „Nervöser Pinguin“?) fördern auch in der hektischen Vorweihnachtszeit guten Schlaf. Auch bei sportlichen Aktivitäten wie Skifahren, Eislaufen oder Schneeschuhwandern kannst du dich auf eins verlassen: Deine Fitnesswerte werden von der Galaxy Watch6 Classic präzise gemessen und deine Fitnessziele somit nachverfolgbar. Deinen guten Vorsätzen fürs neue Jahr steht also nichts mehr im Weg – außer vielleicht das Weihnachtsessen. Aber auch darauf bist du mit der Samsung Galaxy Watch6 Classic gut vorbereitet. Mit ihrem schmalen Rand und ihrem eleganten Design ist sie ein stilsicheres Accessoire am Handgelenk, das zu jedem Festtagsoutfit passt.

Entdecke die Galaxy Watch6 Classic

Samsung Electronics Co., Ltd. inspiriert Menschen und gestaltet die Zukunft mit Ideen und Technologien, die unser Leben verbessern. Das Unternehmen verändert die Welt von Fernsehern, Smartphones, Wearables, Tablets, Haushaltsgeräten, Netzwerk-Systemen, Speicher-, Halbleiter- und LED-Produkten.

Anzeige Anzeige

Du willst die Samsung Galaxy Watch6 Classic gewinnen?

Wenn du dir deine Chance auf einen unserer Gewinne sichern willst, fülle einfach das Newsletter-Formular auf der nächsten Seite aus. Nachdem du dich eingetragen hast, heißt es: abwarten, Tee trinken und Daumen drücken. Wenn du bei der Verlosung gewinnst, schreiben wir dir eine Mail an die eingereichte E-Mail-Adresse. Ab diesem Zeitpunkt hast du dann drei Tage Zeit, dich bei uns zurückzumelden. Schaffst du das nicht, geht der Preis erneut in die Verlosung. Übrigens: Für jeden Tag, an dem du an der Verlosung teilnehmen willst, musst du dich einzeln anmelden.

Zum Gewinnspiel