Tesla ruft Tausende Cybertrucks zurück in die Werkstatt

Probleme an der Ladefläche des Cybertrucks sorgen für eine große Rückrufaktion. (Foto: JW Cohen / Shutterstock)

Tesla hat wieder einmal Probleme mit dem Cybertruck, die zu einer Rückrufaktion führen.

Das Problem an der Ladeflächenverkleidung befindet sich an der Außenseite, teilte Tesla laut der Website Electrek mit. Diese sogenannte Segel-Applikation, die mit Klebstoff am Fahrzeug befestigt ist, sei nicht konform angebracht worden, wodurch sie sich vom Fahrzeug lösen könne.

11.383 Cybertrucks sind vom Ladeflächenproblem betroffen

Tesla bestätigte in der Rückrufmitteilung an die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), die zivile US-Bundesbehörde für Straßen- und Fahrzeugsicherheit, dass sich das Teil in einigen Fällen schon von der Ladefläche des Cybertrucks gelöst hat.

Der US-Konzern plant, das Teil „austauschen oder zu überarbeiten“. Das Ziel lautet, die „Haftung zwischen der Applikation und der Deckschiene des Fahrzeugs“ zu gewährleisten, heißt es in der Mitteilung. Betroffen davon seien 11.383 Cybertrucks, die seit dem 26. Mai 2024 gebaut wurden.

Auch der Scheibenwischermotor macht Probleme

Das Problem an der Verkleidung der Ladefläche ist nicht das einzige, das Tesla auf Trab hält: Das Unternehmen musste einen weiteren Rückruf für den Cybertruck bekannt geben. Das zweite Problem betrifft den Scheibenwischermotor.

Das konkrete Problem sei der „Controller des vorderen Scheibenwischermotors“, der aufgrund einer elektrischen Überlastung der Treiberkomponente nicht mehr funktionieren könne, teilte Tesla mit. Das Problem scheint so groß zu sein, dass Tesla laut Electrek mittlerweile die Auslieferungen des Cybertrucks wegen dieses Problems eingestellt hat. Von den seit dem 6. Juni 2024 produzierten Cybertrucks sollen 11.688 Fahrzeuge von dem Problem betroffen sein. Der Scheibenwischermotor der Cybertrucks werde im Zuge der Rückrufaktion ausgetauscht, erklärte Tesla.

Im April hatte defektes Gaspedal für Rückrufaktion gesorgt

Die Cybertruck-Rückrufaktionen sind nicht die ersten in der jüngeren Vergangenheit. Erst im April musste solch eine durchgeführt werden, damals wegen eines defekten Gaspedals. Cybertruck-Besitzer:innen berichteten laut Auto Motor Sport, dass das Fahrzeug deshalb „unkontrolliert beschleunigen“ würde. Knapp 4.000 Exemplare mussten deshalb in die Werkstatt zurück. Dieses Mal sind es deutlich mehr.

