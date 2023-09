Optimus: So hält sich Teslas humanoider Roboter mit Yoga fit

Der Elektrofahrzeug-Riese Tesla berichtet auf den eigenen sozialen Kanälen immer wieder über den hauseigenen humanoiden Roboter Optimus. Auf X, ehemals Twitter, hat Tesla nun ein Video mit den neuesten Fortschritten geteilt.

Darin ist Optimus unter anderem dabei zu sehen, wie er einige Yogaübungen ausführt. Außerdem sortiert der Roboter mehrere legoartige Bausteine nach ihrer Farbe in zwei verschiedene Behältnisse ein.

Die Positionen seiner Gliedmaßen bestimmt er laut dem Video durch spezielle Bildverarbeitungssysteme. Das ist den Untertiteln zu entnehmen, die das Video begleiten. Dadurch gelingt es dem humanoiden Roboter offenbar, seine Arme und Beine selbst zu kalibrieren.

Tesla vermittelt der Welt mit dem Video, dass der Roboter so in der Lage sei, die Bewältigung neuer Aufgaben effizient zu erlernen. Die Seite golem.de berichtet zudem, dass das dabei zum Einsatz kommende neuronale Netzwerk vollständig auf der Hardware des Roboters laufe.

Dabei mache er sich ebenfalls die optische Erfassung der Umwelt zunutze. Im Video ist ein Mitarbeiter von Tesla dabei zu sehen, wie er die Position der vom Roboter positionierten Bausteine verändert. Der Roboter geht seiner Sortieraufgabe dennoch weiter nach.

Optimus can now sort objects autonomously 🤖

Its neural network is trained fully end-to-end: video in, controls out.

Come join to help develop Optimus (& improve its yoga routine 🧘)

→ https://t.co/dBhQqg1qya pic.twitter.com/1Lrh0dru2r

— Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) September 23, 2023