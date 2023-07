Tesla steigert Fahrzeugauslieferungen um 83 Prozent

Wie der jüngste Quartalsbericht des US-amerikanischen Elektroautobauers zeigt, hat Tesla im zweiten Quartal 2023 insgesamt 466.140 Fahrzeuge ausgeliefert und rund 13.000 Fahrzeuge mehr als ausgeliefert produziert. Damit übertrifft Tesla erneut die Erwartungen der Analysten.

Massive Steigerungen bei den Auslieferungen im Vorjahresvergleich

Um deutliche 83 Prozent konnte Tesla seine Auslieferungen im Vorjahresvergleich steigern, was letztlich nicht völlig überraschend ist, weil der Hersteller seine Produktionskapazitäten erweitert und die Produktion in seinem Fahrzeugmontagewerk im Hauptsitz in Austin im US-Bundesstaat Texas hochgefahren hat. Dabei gibt Tesla keine individuellen, modell- oder regionsspezifischen Zahlen bekannt.

Jedenfalls stellt das zweite Quartal 2023 den fünften Berichtszeitraum in Folge, in dem Tesla mehr Fahrzeuge produziert als ausgeliefert hat. Dabei steigen die Werte beständig. Im zweiten Quartal des vergangenen Jahres hatte Tesla „nur“ 254.695 Auslieferungen und im ersten Quartal 2023 bereits 422.875 Auslieferungen gemeldet.

Wall-Street-Schätzungen zu niedrig

Mit den nun gemeldeten Auslieferungen hat Tesla die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Deren Analysten hatten erwartet, dass Tesla für den am 30. Juni 2023 endenden Zeitraum 445.924 Auslieferungen melden würde. Verschiedene unabhängige Analysten hatten teils über dieser Schätzung gelegen und sich bereits nah an die nun offiziell gemeldeten Zahlen bewegt.

Teile des Erfolges dürften darauf zurückzuführen sein, dass Elon Musks E-Auto-Marke während des abgelaufenen Quartals verschiedene Rabatte und andere Anreize geboten hatte, um den Verkauf seiner Autos in den USA anzukurbeln. Für das Model 3 und das Model Y gibt es in den USA jetzt eine Steuergutschrift in Höhe von 7.500 US-Dollar im Rahmen des Inflation Reduction Act.

Die Tesla-Aktie hatte am Freitag vor dem Bericht über die Auslieferungen im zweiten Quartal bei 261,77 US-Dollar geschlossen. Die Finanzergebnisse für das zweite Quartal sollen nach Börsenschluss am Mittwoch, 19. Juli 2023, veröffentlicht werden.

