Tetris wurde durchgespielt und ein Trojaner hat Cookie-Hunger

t3n Daily gibt es auch als Newsletter. Hier kommen die Themen des Tages.

Tetris ohne Ende?

Tetris durchspielen? Das geht doch gar nicht – oder doch? Dem 13-jährigen Klötzchen-Fan Willis Gibson ist dieses Kunststück nun in gewisser Weise gelungen. Mithilfe einer speziellen Eingabemethode am NES-Controller zockte sich Gibson bis Level 157 und brachte das Spiel dann über einen Softwarefehler kontrolliert zum Absturz. Weiter hat es bis dahin niemand geschafft. Das wahre Ende erreichte Gibson damit jedoch nicht. Ein Test mit einer speziellen Software hat ergeben, dass Tetris noch einige Level mehr zu bieten hat.

Ein Trojaner, der Cookies mag

Neue Malware-Varianten, die auf Google-Konten abzielen, erlangen Zugang durch verschlüsselte Login-Cookies. Diese „Infostealer“-Malware kann Cookies entschlüsseln und neu erzeugen, wodurch Angreifer auch nach Passwortänderungen den Zugriff behalten. Erstmals im letzten Oktober entdeckt, hat sich die Methode unter Cyberkriminellen schon verbreitet. Sie wurde stetig weiterentwickelt, um Googles Malware-Erkennungsmaßnahmen zu umgehen.

Wichtig für die Jobwahl

Ohne KI geht bald nichts mehr – weder privat noch beruflich. Da ist es nur logisch, sich auch im Job in Richtung der MINT-Fächer zu orientieren, oder? Nicht unbedingt, sagt Christopher Pissarides. Er ist Wirtschaftsnobelpreisträger und kennt sich mit der Arbeitsmarktökonomie aus. Seine Einschätzung: Soft Skills wie Empathie, zwischenmenschliche Fähigkeiten und Kommunikationskompetenz kann KI nicht ersetzen. Auch in Zukunft wird es am Arbeitsmarkt aber auch darauf ankommen.

Das war es schon wieder mit dem t3n Daily für heute.

