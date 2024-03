Tiktok-Trend: Warum stehen gerade alle auf schwedische Süßigkeiten?

Ein neuer Trend auf Tiktok rückt schwedische Süßigkeiten in den Mittelpunkt und erzeugt unerwartete Profite für deren Hersteller sowie Verkäufer in New York. Tiktok-Stars wie Shay Mitchell mit 7,6 Millionen Followern genießen schwedische Leckereien in ihren Kurzvideos.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TikTok, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TikTok auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TikTok, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Der Account Sweetish Candy, der sich ebenfalls großer Beliebtheit erfreut, präsentiert eine breite Palette an schwedischen Süßigkeiten.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TikTok, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TikTok auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TikTok, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Warum gerade schwedische Süßigkeiten?

Amerikaner schätzen schwedische Süßigkeiten zunehmend für ihre Qualität und Zutatenwahl. Wie das Magazin Today berichtet, bevorzugen sie diese, weil sie echten Zucker anstelle von Maissirup nutzen, pflanzliche Farbstoffe statt künstlicher Farben einsetzen und Gelatine durch Glukose ersetzen. Zudem sind viele dieser Süßigkeiten glutenfrei.

Anzeige Anzeige

Die Beliebtheit dieser Produkte hat sogar zu Lieferverzögerungen bei Onlinehändlern wie Sweetish Candy und Sockerbit geführt. Leo Schaltz, der Director of Fun bei Bonbon, beschreibt diese als hochwertige Produkte, die dennoch erschwinglich sind. Bonbon ist ein Laden für schwedische Süßigkeiten in New York.

Kunden bekommen nicht genug

Laut Schaltz ist die Nachfrage sprunghaft angestiegen. Die Bestellzahlen sind von etwa 50 pro Nacht auf über 1.000 gestiegen. Vor dem Laden bilden sich regelmäßig Schlangen von Menschen, die schwedische Naschereien kaufen wollen.

Anzeige Anzeige

Schaltz vermutet, dass viele Menschen nach den coronabedingten Einschränkungen das Bedürfnis haben, wieder physisch in Geschäfte zu gehen und sich ihre Süßigkeiten direkt vor Ort auszusuchen.

Mehr zu diesem Thema