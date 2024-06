Was du von Tim Cook über Teamleitung lernen kannst

Tim Cook ist seit 2011 der CEO von Apple, war aber schon vorher in Führungspositionen bei der Computerfirma beschäftigt. Bei verschiedenen Anlässen hat der 63-Jährige einige seiner Erfolgsgeheimnisse geteilt. Business Insider hat sie gesammelt.

Demnach betont Cook, wie wichtig es ist, zuzuhören, insbesondere in Bezug auf Feedback. Er liest laut Bericht täglich rund 800 E-Mails, in denen Kunden und Mitarbeiter ihre Meinungen und Ideen äußern.

„Ich lese E-Mails von vielen Kunden und Mitarbeitern, und die Kunden erzählen mir, was sie an uns mögen oder was sie an uns ändern möchten“, wird er von Business Insider zitiert. „Die Mitarbeiter geben mir Ideen.“ Dieses Feedback hilft ihm, am Puls der Zeit zu bleiben und zu verstehen, was die Community über Apple denkt.

Führen mit Werten

Im Jahr 2022 sprach Tim Cook vor dem Abschlussjahrgang der Gallaudet University und gab den Studierenden einen wichtigen Tipp mit auf den Weg.

„Ich möchte Ihnen einen wichtigen Ratschlag geben, der so wichtig ist, dass es der einzige Ratschlag ist, den ich Ihnen heute geben werde. Und zwar diesen: Was auch immer Sie tun, lassen Sie sich von Ihren Werten leiten“, sagte er den Studenten.

Cook betonte, dass alle Entscheidungen, ob groß oder klein, auf einem tiefen Verständnis darüber basieren sollten, wer man ist und woran man glaubt. Er hob auch hervor, dass es einen Unterschied zwischen „vorbereitet sein“ und „bereit sein“ gibt.

Als er 2011 den Posten von Steve Jobs übernahm, der gesundheitliche Probleme hatte, erkannte Cook diesen Unterschied. Er merkt an, dass Mentoren einen zwar vorbereiten können, man aber nie wirklich bereit sei.

Fragen, Fragen, Fragen

Eine weitere Eigenschaft von Tim Cook ist seine Vorliebe, Fragen zu stellen. Obwohl er eine eher stille Persönlichkeit ist und selten laut wird, stellt er seinen Mitarbeitern häufig viele Fragen. Auf diese Weise möchte er herausfinden, ob sich die Mitarbeiter wirklich mit ihren aktuellen Aufgaben auskennen. Das geht laut Business Insider aus dem Buch Tim Cook – Das Genie, das Apples Erfolgsstory fortschreibt von Leander Kahney hervor.

Cook macht sich außerdem keine Gedanken darüber, ein großes Vermächtnis zu hinterlassen. Gegenüber dem Youtuber Marques Brownlee sagte er kürzlich, dass dies etwas sei, was von anderen Menschen definiert wird.

„Irgendwann wird es einen anderen CEO geben“, sagte Cook. „Und von da an werde ich mich darauf konzentrieren, diesem zum Erfolg zu verhelfen.“