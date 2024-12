Trotz Urlaub zwischen den Feiertagen erreichbar? Das kommt in einer Altersklasse besonders häufig vor

Die Hälfte der Berufstätigen, die in diesem Jahr rund um die Weihnachtsfeiertage und Neujahr Urlaub haben, sind laut einer Umfrage in dieser Zeit dienstlich erreichbar. Bei der Befragung im Auftrag des Digitalverbandes Bitkom gaben rund drei Viertel an, am Ende des Jahres freizuhaben. 50 Prozent von ihnen bleiben nach eigenen Angaben aber auch an den Urlaubstagen für Kolleginnen, Vorgesetzte und Kunden zu erreichen.

Anzeige Anzeige

Viele Beschäftigte bevorzugen dabei der Umfrage zufolge schriftliche Kommunikation. Sie sind über Nachrichtendienste wie SMS und Whatsapp (48 Prozent) oder per E-Mail (45 Prozent) erreichbar. Vier von zehn Befragten nehmen auch Anrufe entgegen – Videoanrufe kommen aber nur für 15 Prozent infrage.

30- bis 49-Jährige schalten am wenigsten ab

Vor allem die jüngsten Berufstätigen achten demnach darauf, zwischen den Jahren ganz abzuschalten. In der Altersgruppe der 16- bis 29-Jährigen ist lediglich ein Drittel im Weihnachtsurlaub erreichbar. Die 30- bis 49-Jährigen sind am häufigsten (58 Prozent) dienstlich zu erreichen.

Anzeige Anzeige

Die Erreichbarkeit im Weihnachtsurlaub war vor der Corona-Pandemie noch deutlich weiter verbreitet. Im Jahr 2019 gaben 71 Prozent in der Bitkom-Umfrage an, trotz Urlaubs für berufliche Anliegen ansprechbar zu sein. Während der Corona-Pandemie ging der Anteil zurück und liegt jetzt das vierte Jahr in Folge bei rund der Hälfte.

Menschen erzählen, warum sie wirklich um 5 Uhr aufstehen

8 Bilder ansehen Menschen erzählen, warum sie wirklich um 5 Uhr aufstehen Quelle: Reddit / Shutterstock

Anzeige Anzeige

Mehr zu diesem Thema