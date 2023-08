Unfassbar! Warum hat dieser Ethereum-Wal 2.500 ETH verbrannt?

Am 26. Juli schickte nd4.rzh 2.500 ETH offenbar absichtlich an eine tote Adresse. Der Vorfall wurde am 6. August öffentlich, als der Blockchain-Analyst mit dem Pseudonym degeneratewisdom die Frage tweetete: „Kann mir jemand hier diesen tx erklären? Sieht aus, als hätte nd4.eth 2500 ETH an eine tote Adresse geschickt. Sieht auch nicht wie ein Noob-Fehler aus. Gedanken? “

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Twitter, Inc., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Twitter, Inc. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Twitter, Inc., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Nicht unvermögender Ethereum-Wal verblüfft Community

Dieser Tweet löste Spekulationen über die zugrunde liegende Absicht hinter diesem wohl bedachten Schritt aus. Das Konzept des „Verbrennens“ von Token besteht im Senden von Token an eine Adresse, von der aus sie dauerhaft nicht mehr ausgegeben werden könne. Das vermindert das Gesamtangebot der betroffenen Kryptowährung.

Die Analysten des On-Chain-Analyseunternehmens Lookonchain haben den Vorfall näher untersucht und weitere Einzelheiten über nd4.eth bekannt gegeben und am Montag resümiert:

Anzeige Anzeige

„Der Typ, der am 26. Juli 2.500 $ETH (4,58 Mio. $) an eine tote Adresse transferierte, ist ein Wal mit 34.287 $GMX (1,84 Mio. $) und 311.003 $GNS (1,43 Mio. $). Er gab 5.330 $DAI aus, um $GMX und $GNS am 29. Juli zu kaufen und transferierte außerdem 34,9 $GMX (1.989 $) und 600 $GNX (2.733 $) an die tote Adresse“.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Twitter, Inc., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Twitter, Inc. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Twitter, Inc., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Versehentliche Burns passieren – wenn auch selten

Während es unwahrscheinlich erscheint, muss dennoch die Möglichkeit des versehentlichen Sendens von Kryptowährungen oder NFTs an eine verbrannte Adresse als möglich erachtet werden. So hatte im vergangenen März ein NFT-Sammler namens Brandon Riley seinen CryptoPunk #685, den er für 77 ETH (129.437 US-Dollar) gekauft hatte, versehentlich an eine Burn-Adresse geschickt, als er versuchte, ihn für den Handel auf dem Marktplatz NFTfi zu verpacken.

Im vergangenen September schickte die Kryptowährungsbörse Kucoin mutmaßlich versehentlich eine beträchtliche Menge an Ethereum (ETH) im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar an eine Ethereum-Burn-Adresse. Diese Aktion, die sich über insgesamt drei Tage hinzog und mehr als 3.500 USDT- und ETH-Transaktionen umfasste, gab der Kryptowährungs-Community Rätsel auf. Das Motiv für den Burn blieb auch hier unbekannt.

Anzeige Anzeige

Mehr zu diesem Thema Ethereum