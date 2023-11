Umdenken unter Führungskräften: Unternehmenskultur hat höchste Priorität

Liebe Leserinnen und Leser, was treibt ein Team zu Höchstleistungen an und sollte somit Priorität im Führungsverhalten von Managerinnen und Managern haben? Diese Frage haben 500 Vorstandsvorsitzende aus neun führenden Wirtschaftsnationen kürzlich in einer Umfrage von Heidrick Consulting selbst beantwortet, darunter 50 Chefs großer deutscher Unternehmen. Anders als in den Jahren zuvor hat sich das wichtigste Attribut nun erstmals verändert. In Zeiten von Dauerkrisen zeichnet sich ein Umdenken im Führungsverständnis ab.