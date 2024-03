VHS-Kassetten digital: Diese Seite schickt dich via Video-Archiv zurück in die 90er

Zurück ins VHS-Zeitalter: The VHS-Vault im Internet Archive erweckt alte Aufnahmen digital zum Leben. (Foto: Eakrin Rasadonyindee /Shutterstock)

Das Internet Archive dürfte vielen wohl wegen seiner Wayback Machine ein Begriff sein. Sie zeigt, wie längst überarbeitete Webinhalte zu verschiedenen Zeitpunkten in der Vergangenheit ausgesehen haben.

Anzeige Anzeige

Es gibt aber auch eine Sparte im Internet Archive, die sich nicht mit der Vergangenheit des Internets beschäftigt: The VHS-Vault ist Videos gewidmet, die einst auf Videokassette in zahlreiche Haushalten zu finden waren.

The VHS-Vault nimmt dich mit in die Vergangenheit

Eröffnet hat die digitale Videothek 2017 ein Internet-Archive-User mit dem Nutzernamen Jason Scott. Los ging es mit wenigen hundert Einträgen, mittlerweile hält das Online-Archive nach eigenen Angaben mehr als 60.ooo digitalisierte Clips bereit.

Anzeige Anzeige

Inhaltlich findest du im VHS-Vault eine ähnlich wilde Mischung wie sie einst in analogen Videotheken angeboten wurde – allerdings fehlt die früher durch Regale erzeugte räumliche Trennung. Und so stehen in der ungefilterten Version des VHS-Vault Sport-Tutorials neben Disneyfilmen, erotische Clips neben christlichen Kinderliedern. Dazu kommen Musikvideos, Werbeclips und Ausschnitte aus Fernsehsendungen rund um den Globus.

Um in der Masse an Videomaterial etwas mehr Durchblick zu bekommen, empfiehlt es sich, entweder direkt nach konkreten Titeln zu suchen, oder die vorgeschlagenen Videos zumindest nach Kriterien wie Sprache, Erscheinungsjahr oder Thema zu filtern. Viele Videos sind außerdem Teil einer größeren Sammlung mit ähnlichen Titeln.

Anzeige Anzeige

The VHS-Vault lädt zum Stöbern ein, birgt einige kuriose Perlen der 90er- und 2000er-Jahre und sorgt mit zahlreichen Klassikern wie den Peanuts mit Charlie Brown, den Muppets oder Spongebob für Nostalgie.

Noch mehr Retro-Content: Das sind die teuersten Sammler-Games

7 Bilder ansehen Videospiele: Die teuersten Sammlerstücke aller Zeiten Quelle:

Mehr zu diesem Thema