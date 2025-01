Von KI-Gruppenfotos zu automatischen Untertiteln: Das sind Tiktoks neue KI-Funktionen

TikTok ist eine der größten Innovationsplattformen im Digitalraum – nicht nur durch smarte Algorithmen, sondern auch mit innovativer Künstlicher Intelligenz. Denn die Entertainment-Plattform integriert kontinuierlich neue KI-Features, die nicht nur Spielereien sind, sondern das Nutzer:innenerlebnis gezielt verbessern. Wir zeigen dir, welche neuen KI-Features TikTok jetzt launcht und warum sie das Nutzer:innenerlebnis nachhaltig verändern.

TikToks neue KI-Funktionen, die wirklich nützen

Die neuesten KI-Tools sind weit mehr als technische Spielereien: Sie verändern, wie Inhalte erstellt, geteilt und konsumiert werden. Von interaktiven Bildvorlagen bis zu intelligenten Bearbeitungs-Tools – TikTok definiert kreativen Content neu und macht ihn zugänglicher denn je.

Ein Beispiel ist das neue Tool AI Group Shot, das es Nutzer:innen ermöglicht, sich selbst und Freund:innen in eine vorgefertigte Bildvorlage einzufügen. So wird generative KI kreativ und zielgerichtet genutzt, anstatt nur zufällige Inhalte zu erzeugen. Social-Media-Experte Lindsey Gamble zeigt auf Threads, was das neue Feature leisten kann.

Auch die Funktion AI Self setzt auf ein personalisiertes Erlebnis und hebt sich damit von anderen KI-Ansätzen ab.

Während beispielsweise Metas Imagine Yourself Feature auf hochstilisierte, aber wenig realistische Darstellungen setzt, fügt TikTok die KI-generierten Bilder gut in das soziale Erlebnis der Plattform ein.

Weitere KI-Funktionen auf TikTok: Kreativität trifft auf Technologie

Ein echtes Plus von TikTok ist die nahtlose Integration von KI-Features, die kreativen Content smarter und zugänglicher machen. So entwickelte die Plattform jüngst einen KI-Meme-Generator, der es erleichtert, eigene Bilder in virale Trends einzubinden – und so den Zeitgeist mitzugestalten. Social-Media-Journalist Radu Oncescu zeigt auf Threads, was dieses Feature kann.

Zudem wird die Videobearbeitung durch KI-generierte Untertitelvorschläge verbessert. Diese passen sich an aktuelle Suchtrends an und helfen Nutzer:innen, ihre Inhalte noch gezielter auf das Publikum auszurichten.

TikTok zwischen Innovation und Regulierung

Die Entertainment-Plattform beweist, dass generative KI mehr sein kann als ein Gimmick. Durch Features wie AI Group Shot, AI Self und KI-gestützte Untertitel gelingt es TikTok, innovative und nutzungsorientierte Werkzeuge zu schaffen. So zeigt das Unternehmen erneut, dass es Innovationen mitzuprägen imstande ist – und dabei die Nutzer:innen immer im Mittelpunkt behält.

Trotz der technologischen Führungsrolle steht TikTok jedoch zunehmend unter regulatorischem Druck. In den USA wird ein mögliches Verbot der Plattform diskutiert, was weitreichende Folgen für den globalen Social-Media-Markt hätte. Kritiker:innen sehen TikTok als potenzielle Gefahr für den Datenschutz und die nationale Sicherheit, während Befürworter:innen betonen, dass die Plattform eine der kreativsten und interaktionsreichsten Anwendungen der Gegenwart ist.

Dieser Gegensatz zwischen technologischem Vorsprung und politischer Unsicherheit macht TikTok zu einem der umstrittensten Player der digitalen Landschaft. Während Nutzer:innen weltweit die kreativen Möglichkeiten der Plattform schätzen, stehen Entscheidungsträger:innen vor der Herausforderung, Innovation und Sicherheit in Einklang zu bringen.

Der Artikel stammt von Larissa Ceccio aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.