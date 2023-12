Warum wir klassische PCs und Notebooks im Alltag kaum noch brauchen

Ende 2022 brach der PC-Markt so stark ein wie noch nie zuvor. Das ergab unter anderem eine Auswertung der Marktforscher:innen von Gartner. In die Betrachtung flossen nicht nur klassische Desktop-PCs, sondern auch Notebooks ein. Die gute Nachricht: Schon Mitte 2023 erholte sich der Markt wieder. Ob das auch auf absehbare Zeit so bleibt? Fraglich.