Ein DRM für das Web: Warum Googles neue Browser-API so kontrovers ist

Alleine in den USA könnte digitaler Werbebetrug 2023 Schäden in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar verursachen. Kaum verwunderlich also, dass Google als größter Werbekonzern der Welt an einer Möglichkeit arbeitet, echte Website-Besucher:innen besser von Bots zu unterscheiden. Dazu schlägt das Chrome-Team des Unternehmens eine neue Browser-API namens Web Environment Integrity (WEI) vor.