Weekly: Deepseek, Arte-Doku “Die Geschichte des Automobils“

Das chinesische Unternehmen Deepseek hat nicht nur ein Sprachmodell herausgebracht, das es mit den Modellen von OpenAI aufnehmen kann, es soll außerdem noch deutlich günstiger in der Entwicklung und im Betrieb sein. In der Folge hat dieses Deepseek-R1 genannte Modell eine Lawine losgetreten. An der Börse waren herrschte große Aufregung und die Kurse, allen voran dem von Chiphersteller Nvidia, gingen auf Talfahrt. Was steckt hinter dem Hype und wie hat Deepseek das trotz strenger US-Ausfuhrkontrollen hinbekommen? TR-Redakteur Wolfgang Stieler gibt einen Einblick, ob das jetzt das Ende von KI von OpenAI und Meta ist. Außerdem hat er das LLM auch selbst ausprobiert.

