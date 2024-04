Weekly: Kaffee ohne Kaffeebohnen und die Serie „Fallout“

Kaffee erfüllt im Alltag viele Funktionen: als geselliges Getränk Freund:innen oder Kolleg:innen, zur Entspannung und nicht zuletzt als Wachmacher. Aber die weltweit große Nachfrage bringt, wie bei vielen anderen Produkten, Probleme bei der Nachhaltigkeit mit sich. Es wird mehr Anbaufläche benötigt, um genügend Kaffeebohnen zu produzieren. Dafür werden Wälder abgeholzt – insbesondere in empfindlichen Regenwaldgebieten. Dazu kommen noch Pestizideinsatz und die mitunter schlechten Bedingungen der Kaffeebäuer:innen. Aus Umwelt- und sozialen Aspekten betrachtet steht Kaffee also nicht besonders gut da. Daher arbeiten einige Startups und auch die universitäre Forschung an Alternativen, die auch ohne Kaffeebohnen auskommen. Im Podcast verköstigen wir eine Sorte kaffeefreien Kaffee und die TR-Redakteur:innen Andrea Hoferichter und Wolfgang Stieler berichten von den verschiedenen Produktionsansätzen.

