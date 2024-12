Weekly: Plastik-Zertifikate, Antimaterie transportieren, Videovorlesung „Cook the Science”

Weltweit werden der Wirtschaftsorganisation OECD zufolge jährlich über 460 Millionen Tonnen Plastik pro Jahr produziert – und es werden künftig noch mehr. Dazu kommt noch eine geringe Recyclingquote und umweltschädliche Herstellungsprozesse. Grund genug also, sich dem Thema Plastik zu widmen. In der vergangenen Woche hatte es einen passenden UN-Gipfel in Südkorea gegeben. Was dabei herauskam und was es mit Plastik-Zertifikaten auf sich hat, berichtet TR-Redakteurin Andrea Hoferichter.

Außerdem im Weekly:

Zwei Forschergruppen wollen Antimaterie auf dem Gelände des Teilchenbeschleunigers herumfahren. Wie genau das erfolgen soll und warum, das erklärt TR-Redakteur Wolfgang Stieler. Tipp der Woche: die Vorlesungsreihe „Cook The Science“ der ETH Zürich (dazu passende Buchtipps: Harold McGee „On Food and Cooking“ und Thomas Vilgis „Kochen für Angeber“)

