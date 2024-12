Weihnachtsgeschenke auf den letzten Drücker: Mediamarkt will Großgeräte am selben Tag liefern

Schon in der Vergangenheit haben Mediamarkt und Saturn mit unterschiedlichen Formen schneller Lieferversprechen experimentiert. So gibt es seit dem Frühjahr beispielsweise eine Partnerschaft mit Uber, damit der Kopfhörer, die Festplatte oder auch der Staubsauger innerhalb von 90 Minuten, so zumindest das Versprechen, beim Kunden oder der Kundin ankommt.

Anzeige Anzeige

Einen Schritt weiter gehen Mediamarkt und Saturn jetzt noch mit einem weiteren Serviceangebot, das dieser Tage zunächst in den drei Pilotmärkten Köln, Koblenz und Dortmund verfügbar sein wird. Hier gibt es die Same Day- und Next Day Delivery jetzt auch für die Großgeräte, die nur mit zwei Personen zugestellt werden können. Neben der seit April 2024 bestehenden Sofortlieferung für Pakete und Waren bis 23 Kilogramm bietet Mediamarkt / Saturn damit auch eine flexible Lösung für die großen Last-Minute-Weihnachtsgeschenke.

Konkret startete das erste Pilotprojekt im Raum Köln schon im August, wurde schrittweise ausgeweitet und umfasst inzwischen 16 Märkte in Köln und Koblenz. Kunden können dort Same Day- und Next Day Delivery in allen drei Servicestufen nutzen. Bereits in den ersten beiden Monaten (August und September) sei das Kund:inneninteresse sehr hoch gewesen, heißt es. Insgesamt über 500 Buchungen wurden verzeichnet, wobei die Standard Plus und die Komfort-Option besonders beliebt waren. In Dortmund läuft das Pilotprojekt zunächst bis Februar 2025 in vier Märkten und soll anschließend erweitert werden.

Anzeige Anzeige

Unterschiedlicher Serviceumfang verfügbar

Doch dabei geht’s nicht nur um die reine Lieferung sperriger und schwerer Gegenstände, sondern auch um die gerade in diesem Kontext sinnvollen Serviceleistungen der Inbetriebnahme oder des Anschlusses. Das Unternehmen nennt als Beispiele Kühlschränke, Waschmaschinen und Fernseher ab 42 Zoll. Denn gerade im Fall der weißen Waren geht es ja oftmals um Zeit – und hier kann der örtliche Mediamarkt oder Saturn in vielen Fällen die schnellere und bessere Lösung sein, wenn der Inhalt der Kühltruhe zu verderben droht oder die große Familienwäsche nicht fortgesetzt werden kann, bevor das neue Gerät an Ort und Stelle ist.

Same Day und Next Day Delivery starten mit drei wählbaren Servicestufen für die Einrichtung und den Aufbau zu Hause beim Kunden. Los geht’s mit Standard Plus für 39,99 Euro Aufpreis – hier erfolgt die Lieferung bis zum Verwendungsort, das Auspacken sowie Verpackungs- und Altgerätmitnahme. Für insgesamt 79,99 Euro gibt’s zusätzlich noch das Aufstellen und Anschließen sowie die Erklärung der Grundfunktionen und eine schnelle Funktionskontrolle. Mit Premium bezeichnet Mediamarkt einen Service für 119,99 Euro, bei dem noch Ein- beziehungsweise Unterbau, Anschluss und Ausrichtung erfolgt, was vor allem in der Einbauküche sinnvoll sein kann.

Anzeige Anzeige

Ob all das in Zukunft bundesweit in den rund 400 Media Märkten beziehungsweise Saturn-Märkten verfügbar gemacht wird, teilt das Unternehmen nicht mit. Aktuell kann die Großgeräte Sofortlieferung nur in den teilnehmenden Märkten vor Ort gebucht werden, später wird dies auch online oder in der App möglich sein. Sinnvoll wäre es, denn insbesondere durch die Präsenz in der Fläche können Mediamarkt und Saturn in Zukunft punkten und entsprechend schnell vor Ort sein, wenn’s drauf ankommt.

Umgekehrt können sich Kund:innen auch ohne Auto oder entsprechende Muskelkraft schneller die sperrigen Güter nach Hause bestellen und anschließen lassen. Dass es dafür nicht immer den großen Store im Industriegebiet braucht, erkennt auch Mediamarkt inzwischen und setzt auf vier unterschiedliche Filialkonzepte mit teilweise kleinen Filialen in der Innenstadt.

7 Bilder ansehen 25 Jahre Ebay: Das sind die skurrilsten Auktionen Quelle:

Mehr zu diesem Thema