Airdrop-Alternative von Whatsapp in Arbeit: Warum die Funktion viele Vorteile hätte

Schon seit zehn Jahren bietet Apple mit Airdrop allen iPhone-Besitzer:innen eine einfache Möglichkeit, Dateien mit anderen Apple-Geräten in der unmittelbaren Umgebung zu teilen. Für Android-Smartphones gibt es mit Quick Share eine von Samsung und Google entwickelte Alternative. Dateien an Smartphones mit dem jeweils anderen Betriebssystem zu versenden geht mit beiden Lösungen allerdings nicht.

Genau diese Lücke könnte Whatsapp zukünftig füllen. Der auf das Aufspüren noch nicht veröffentlichter Whatsapp-Features spezialisierte Blog WA Beta Info hat Hinweise auf eine entsprechende Funktion in der aktuellen Betaversion für Android entdeckt.

So soll die Airdrop-Alternative von Whatsapp funktionieren

Laut WA Beta Info soll die neue Whatsapp-Funktion das Teilen von Dateien erlauben. Dazu müssen sich Sender:in und Empfänger:in in der Nähe befinden. Teilt ihr eine Datei, kann euer Gegenüber die Anfrage annehmen, indem es Whatsapp öffnet und das Smartphone schüttelt. Das geht zumindest aus von WA Beta Info veröffentlichten Screenshots hervor.

Die Dateien können bis zu zwei Gigabyte groß sein. Aus Sicherheitsgründen werden die Dateien bei der Übertragung durch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt.

Eure Telefonnummer wird bei Nutzung des Features nur den Empfänger:innen in der Nähe angezeigt, die auch in euren Kontakten zu finden sind. Die Dateiübertragung scheint aber mit allen Smartphones in eurer Umgebung zu funktionieren.

Whatsapp könnte ein nerviges Problem lösen

Ob und wann die Funktion regulär verfügbar sein wird, ist derzeit nicht bekannt. Bisweilen testet Whatsapp auch Funktionen, die es dann nicht in die Messaging-App schaffen. Außerdem wissen wir bislang nur davon, dass die Funktion in der Android-Version der App getestet wird.

Sollte die Teilenfunktion aber tatsächlich für Android und iOS ausgerollt werden, hätten die 50 Millionen deutschen Whatsapp-Nutzer:innen schlagartig eine einfache Möglichkeit, um Dateien über Betriebssystem­grenzen hinweg untereinander zu teilen.

