Diese neue Whatsapp-Funktion sorgt bei euren Videos und Fotos für beste Qualität: So nutzt ihr sie

Tagtäglich verschicken Millionen Menschen Bilder und Videos per Whatsapp. Über den Messenger könnt ihr so beispielsweise in wenigen Augenblicken schöne Urlaubsaufnahmen mit der Familie teilen.

Beim Versenden der Bilder und Videos komprimiert Whatsapp normalerweise die Datei, um sie möglichst klein zu halten. Das schont euer Datenvolumen, wenn ihr unterwegs seid und kein zugängliches WLAN in der Nähe ist. Der Nachteil ist dabei, dass die Qualität darunter leidet.

Deshalb hat Whatsapp mittlerweile eine Funktion eingeführt, die euch Bilder und Videos in bester Qualität verschicken lässt. Allerdings musste diese HD-Funktion bislang bei jeder Datei händisch aktiviert werden, wenn ihr sie verschickt. Wie 9to5Mac berichtet, ist damit jetzt Schluss.

Neues Whatsapp-Feature für hochauflösende Bilder und Videos

Denn dank einer neuen Whatsapp-Funktion könnt ihr einstellen, dass jedes Bild und jedes Video in HD-Qualität verschickt werden soll. Die entsprechende Option findet ihr in den Einstellungen. Ruft diese auf, indem ihr auf die drei Punkte oben rechts tippt und „Einstellungen“ auswählt. Tippt dann weiter unten auf den Menüpunkt „Speicher und Daten“.

Etwa in der Mitte des Menüs findet ihr nun den Punkt „Medien-Upload-Qualität“. Hier könnt ihr auswählen, ob Bilder und Videos in SD- oder HD-Qualität gesendet werden sollen. Whatsapp weist bereits in dem Menü darauf hin, dass das Versenden von hochauflösenden Dateien länger dauert und diese etwa sechsmal so groß sein können. Dementsprechend verbraucht ihr auch mehr Datenvolumen.

Egal, für welche Option ihr euch entscheidet: Sobald ihr ein Bild oder ein Video verschickt, könnt ihr immer noch auswählen, welche Qualität genutzt werden soll. Das passiert wie bisher über den HD-Button. Theoretisch könnt ihr also auch grundsätzlich die HD-Qualität auswählen und immer nur deaktivieren, wenn ihr unterwegs kein WLAN habt und euer Datenvolumen belasten würdet – oder wenn es sich um Bilder und Videos handelt, bei denen die Whatsapp-Komprimierung keinen großen Unterschied für euch und eure Kontakte macht.

