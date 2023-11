So findest du das passende Whatsapp-Marketing-Tool  

Warum Whatsapp-Marketing?

Whatsapp ist Deutschlands beliebtester Messenger. 82 Prozent nutzen ihn, ganz unabhängig vom Alter. Ein Kanal für alle, was ihn gleichzeitig zum ultimativen Place-to-be für Unternehmen macht. Als echte Love-Brand tauchst du in Chats zwischen Family, Friends und Sportverein auf – die Kommunikation mit deiner Audience wird persönlicher, lockerer und flexibler. Mit Whatsapp-Marketing hilfst du deiner Zielgruppe schneller, reduzierst Kosten und profitierst von besseren KPI: Es winken Öffnungsraten von über 95 Prozent und Klickraten von über 35 Prozent.

Whatsapp-Marketing über die Business-App

Über die Business-App hast du zwei Marketing-Optionen: Broadcast-Listen und neuerdings auch Whatsapp-Channels. Beide Varianten sind gratis, aber garantieren keinen Datenschutz und bieten nur limitierte Optionen fürs Marketing.

Mit Whatsapp-Broadcasts kannst du Newsletter nur an maximal 256 Nutzer:innen verschicken. Mit den neuen Channels kannst du zwar endlos viele Personen erreichen, diese können aber nicht antworten.

Relevante Marketing-Features wie Targeting, Anbindung an Chatbots oder CRM-Systeme sowie Analytics bieten weder Broadcasts noch Channels. Dafür benötigst du die API.

Whatsapp-Marketing über die API

Die API bietet im Vergleich zu Broadcast und Whatsapp-Channels viele Vorteile. Sie:

bietet Integration von Chatbots und CRM-Systemen.

lässt dich Kampagnen potenziell endlos skalieren.

bietet Analyse-Tools und die Möglichkeit, deine Nachrichten einfach zu personalisieren.

Für professionelles Messenger-Marketing nutzt du daher am besten die API. Zugang gibt es am einfachsten über Business Solution Provider (BSP) wie Sinch Engage. Denn nur so kannst du ganz einfach und innerhalb von 24 Stunden mit Whatsapp über die API starten.

Es gibt mittlerweile zahlreiche BSP mit unterschiedlichen Kampagnen-Features. Achte bei der Auswahl darauf, mit einem offiziellen Meta-Partner zusammenzuarbeiten – Meta hilft dir mit der Partner Directory.

Welche Features brauchst du?

Mit den richtigen Features machst du passgenaues Marketing für deine Zielgruppe, erhöhst Öffnungs- und Klickraten und erzielst bessere Conversions als über alle anderen Kanäle. Vor der Auswahl deiner Whatsapp-Marketing-Software solltest du dir überlegen, was du umsetzen möchtest und welche Features dir dabei helfen.

Planen oder spontan? Dein Marketing-Tool sollte sowohl das Planen als auch den Echtzeit-Versand von Newslettern ermöglichen.

Weiße Sneakers oder Gesellschaftsspiele? Mit einem Zielgruppen-Konfigurator auf Basis von CRM- und Chatdaten verschickst du genau die Inhalte, die deine Follower:innen erhalten wollen.

Bilder oder Videos? Deine Whatsapp-Marketing-Software sollte beides können und mit einem Multimedia-Feature zusätzlich noch das Versenden von Dateien und Links ermöglichen.

Blind verschicken oder tracken? Ganz klar: Ohne Analytics geht gar nicht! Mach dich also schlau, welches Tool dir umfangreiche Analysen wie Öffnungs- und Klickraten ausspuckt.

Selbst kreativ oder KI? Schau nach Tools mit GPT-Features, die dir auf Wunsch bei der Erstellung von Newsletter-Texten helfen können oder dir auch den Aufbau eines Chatbots erleichtern.

Wie nutzt du Whatsapp DSGVO-konform?

Laut aktuellem Whatsapp-Newsletter-Report wollen knapp 80 Prozent der Deutschen Messenger-Newsletter erhalten. Im Businesskontext musst du dabei die Einhaltung der DSGVO garantieren.

Weil die Business-App Metadaten abgreift, Prozesse mit deinem Smartphone synchronisiert und Daten an Meta weiterleitet, ist sie nicht zu 100 Prozent DSGVO-konform.

Mit der API bist du dagegen auf der sicheren Seite. Denn: Zugriff zu Whatsapp erhältst du nicht über eine App, sondern über einen BSP. Dieser sorgt dafür, dass kein Datenaustausch erfolgt, keine Kontakte abgegriffen und personenbezogene Daten per Auftragsverarbeitunsvertrag ausschließlich auf EU-Servern verarbeitet werden.

Wie sieht der perfekte Whatsapp-Newsletter aus?

Der Whatsapp-Newsletter-Report – bei dem 3,5 Millionen Whatsapp-Newsletter von deutschen Unternehmen untersucht worden sind – zeigt, mit folgenden Versandfrequenzen erreichen Unternehmen die besten Klickraten: B2B Brands – 1x pro Woche, B2C Brands – 2x pro Woche, Medien – täglich. Wer seinen Messenger-Newsletter personalisiert, verdoppelt seine Klickrate und kann durchschnittlich 34 Prozent erreichen.

Dass Messenger-Newsletter funktionieren, bestätigt auch Kara Dilling von der Influencer-Plattform Stylink: „Wenn wir Links versenden, haben wir eine Klickrate von mehr als 60 Prozent.“ Es ist entscheidend, Daten und Präferenzen der Zielgruppe zu berücksichtigen. Je persönlicher, desto besser erklärt Erik Reintjes vom Farbhändler MissPompadour: „Das Erfolgskriterium für unseren Whatsapp-Service ist die persönliche Ebene. Wenn wir den Leuten einen Link schicken, kaufen sie auch.“

