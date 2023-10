Wie eine KI John Lennon für den letzten Beatles-Song wieder zum Leben erweckte

Bereits 1970 endete die Karriere der Beatles mit deren Trennung und gut 40 Jahre ist es her, dass John Lennon bei einem Attentat getötet wurde. Jetzt erscheint ein Song, den er Ende der Siebzigerjahre vor seinem Tod mit einer Klavierbegleitung als Demo aufgenommen hat.

Now and then ist der Titel, den die verbliebenen Beatles bereits in den frühen Neunzigerjahren von der Lennon-Witwe Yoko Ono erhielten. Damals entschloss man sich aber zur Veröffentlichung von Free as a Bird und Real Love.

Das Aufbereiten und Trennen von Vocals und Klavierbegleitung waren damals nicht so einfach möglich, weil die Technik dazu nicht in der Lage gewesen sei, erklärte Paul McCartney, neben Ringo Starr der letzte noch lebende Beatle, kürzlich in einem Interview.

Dank künstlicher Intelligenz sei die Aufgabe aber inzwischen zu bewältigen, so der Ex-Beatle, sodass die Single Now and then als dann wohl endgültig letzte Beatles-Veröffentlichung aller vier Mitglieder am 2. November in den Handel kommen wird.

Aus Fragmenten wird ein letzter Beatles-Song

Die getrennten Tracks entstanden im Zuge der Get-Back-Dokuserie, bei der Peter Jackson Regie führte. Der Dokumentarfilm, der für Disney Plus produziert wurde, verwendete ebenfalls bereits in größerem Umfang KI, um Stimmen aus alten Aufnahmen zu extrahieren – und erkannte, dass die Technik nun auch diese letzte große Aufgabe adäquat lösen könnte.

„Am Ende hatten wir Johns Stimme, so klar wie Kristall – das ist sehr bewegend“, erklärt McCartney in einem BBC-Interview, und betont, dass auch eine Gitarrenspur vom 2001 verstorbenen George Harrison zu hören sein wird.

Man hatte glücklicherweise im Rahmen der Free-as-a-Bird-Sessions Mitte der Neunzigerjahre an dem Track gearbeitet, zu dem es aber so gut wie keine Strophen gegeben haben soll. McCartneys und Starrs Gesang sowie Klavier, Bass und Schlagzeug kamen daher erst im vergangenen Jahr in einem Studio in den USA hinzu, nachdem klar war, wie man mit den Fragmenten umgehen kann.

Letzte Beatles-Single? Man weiß nie …

Auch wenn es sich dabei wohl nun endgültig um die letzte „richtige“ Single aller vier Beatles handeln dürfte (was man schon nach Real Love dachte), ist die Veröffentlichungswelle damit noch nicht am Ende. Denn zum einen schafft es die Musikindustrie ein ums andere Jahr erneut, den Fans mit verbessertem Klang, zusätzlichen Outtakes und Mixes und Box-Sets das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Parallel zur Single Now and then, die interessanterweise wieder in verschiedenen Vinyl-Versionen auf den Markt kommt (wohl aber nicht als Single- oder Maxi-CD), erscheint in der darauffolgenden Woche eine erweiterte und klanglich einmal mehr überarbeitete Fassung der Best-of-CDs 1962-66 und 1967-70.

Eine zwölfminütige Dokumentation zur Veröffentlichung der Single wird es am 1. November ab 19 Uhr bei Youtube geben.

