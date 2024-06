Windows 11 ohne Microsoft-Konto: Beliebter Trick hat ausgedient – so geht es trotzdem

Wer Windows 11 installieren möchte, der benötigt eine aktive Internetverbindung und ein Microsoft-Konto. Da sich viele Nutzer:innen damit aber nicht abfinden wollten, fanden sie seit Einführung des Betriebssystems im Jahr 2021 immer wieder neue Wege, um den Kontozwang zu umgehen.

Anzeige Anzeige

Während Microsoft andere Wege zur Umgehung des Kontozwangs bereits eliminiert hatte, fanden findige Nutzer:innen einen recht einfachen Trick, um Windows 11 ohne Microsoft-Konto zu installieren. Dazu musstet ihr lediglich eine von Microsoft gesperrte E‑Mail-Adresse und ein zufällig gewähltes Passwort eingeben.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Adressen wie example@example.com oder auch a@a.com reichten aus, um in Kombination mit einem beliebigen Passwort eine Fehlermeldung zu produzieren und im Anschluss ein lokales Konto ohne Microsoft-Verknüpfung anzulegen. In der neuesten Vorschauversion von Windows 11 funktioniert aber auch dieser Trick offenbar nicht mehr, wie der Tech-Journalist Zac Bowden in einem Video auf Twitter zeigt.

Anzeige Anzeige

Windows 11 ohne Microsoft-Konto installieren: So geht es trotzdem

Wer Windows 11 ohne Microsoft-Konto installieren möchte, kann das nach wie vor tun. Allerdings ist der verbliebene Weg ein wenig komplizierter.

Sobald euch der Installationsprozess zur Verbindung mit eurem Internetrouter auffordert, müsst ihr die Tastenkombination Shift + F10 betätigen. Daraufhin öffnet sich ein Kommandozeilenfenster, in das ihr den Befehl OOBE\BYPASSNRO eingebt.

Anzeige Anzeige

Jetzt startet der Rechner neu und ihr müsst abermals Shift + F10 betätigen. Diesmal gebt ihr den Befehl ipconfig /release ein und schließt das Fenster. Jetzt ist das Internet deaktiviert und euch wird beim entsprechenden Installationsschritt ein entsprechender Button angezeigt, um ohne Internet – und damit ohne Microsoft-Account

– fortzufahren.

12 Krasse Fehlprognosen der Tech-Geschichte:

12 Bilder ansehen 12 krasse Fehlprognosen der Techgeschichte: Auch Experten liegen mal daneben Quelle: Shutterstock/ Andrey_Popov