Windows 11 bringt Widgets auf den Sperrbildschirm – so entfernt ihr sie wieder

Microsoft hat damit begonnen, Widgets auf dem Sperrbildschirm von Windows 11 einzuführen. Sie zeigen unter anderem das Wetter, aktuelle Aktienkurse, den Verkehr in der Gegend und Sport-Ergebnisse an.

Laut Windows Latest handelt es sich derzeit um eine vorkonfigurierte Sammlung von Widgets. Es ist daher momentan nicht möglich, einzelne Widgets hinzuzufügen oder abzuschalten.

Zukünftig soll es jedoch möglich sein, die Widgets anzupassen, beispielsweise an die eigene Gegend. Wenn ihr die Widgets direkt wieder entfernen möchtet, ist das ebenfalls möglich.

So werdet ihr die Widgets los

In einem Blogpost hat Microsoft bereits vor einigen Monaten vorgestellt, wie ihr die Widgets auf dem Sperrbildschirm von Windows 11 wieder abschalten könnt, wenn ihr sie nicht sehen möchtet.

Dafür geht ihr in Windows in die Einstellungen auf Personalisierung, dann Sperrbildschirm. Unter dem Punkt Status des Sperrbildschirms öffnet ihr das Drop-Down-Menü und wählt Keinen aus. Möchtet ihr die Widgets wieder einschalten, wählt ihr hier die Option Wetter und mehr.

Voraussetzung ist, dass ihr das entsprechende Update bereits installiert habt. Da das Update momentan nach und nach an Nutzer ausgerollt wird, haben es noch nicht alle erhalten.

Nutzer sind nicht sehr erfreut

Die Stimmung in den Kommentaren fällt eher negativ gegenüber dem neuen Feature aus. Viele Nutzer halten es für schlicht unnötig. Die meisten möchten maximal das Wetter auf dem Sperrbildschirm sehen und keine Aktienkurse, Wechselkurse oder Ergebnisse.

Für einige Nutzer könnte das Feature dennoch hilfreich sein, vor allem wenn später Optionen kommen, um die Widgets an die eigenen Bedürfnisse anzupassen.

