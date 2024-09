Windows 11 mit God Mode: So aktiviert ihr den versteckten Modus und profitiert davon

Wer tagtäglich Windows nutzt, wird sich sicherlich mit den meisten Funktionen des Betriebssystems auskennen. Auch wenn das bei euch der Fall ist, stehen die Chancen gut, dass ihr einen Trick von Windows bisher nicht entdeckt habt. Denn dieser ist nur über Umwege erreichbar, bringt euch aber einen enormen Vorteil.

Anzeige Anzeige

Was ist der God Mode in Windows?

Wir sprechen natürlich vom sogenannten God Mode in Windows. Dieser findet sich nicht nur in Windows 11, sondern in allen Versionen des Microsoft-Betriebssystems, die nach 2007 erschienen sind. Damals wurde erstmals in einem Microsoft-Dokument offengelegt, dass dieser versteckte Modus überhaupt in Windows existiert.

Aktiviert ihr den God Mode, bekommt ihr Zugriff auf das sogenannte „Windows Master Control Panel“. In diesem finden sich über 200 Einstellungsmöglichkeiten, die ihr sonst über das Control Panel von Windows aufrufen könnt. Der Vorteil: Statt euch durch eine Vielzahl von Untermenüs zu klicken und ewig zu suchen, könnt ihr einfach den God Mode aktivieren und über eine Suchleiste nach der gewünschten Option suchen.

Anzeige Anzeige

So könnt ihr den God Mode in Windows aktivieren

Den God Mode könnt ihr ziemlich schnell selbst aktivieren. Folgt dafür einfach unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Klickt mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle auf eurem Desktop. Wählt „Neu“ aus und erstellt anschließend einen neuen Ordner. Klickt mit der rechten Maustaste auf den Ordner und wählt „Umbenennen“ aus. Kopiert diesen Code in das Feld: GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

Drückt Enter oder klickt auf einen leeren Bereich auf dem Desktop, um die Bearbeitung zu beenden.

Anzeige Anzeige

Anschließend verwandelt sich das Ordnersymbol in ein Symbol für Systemsteuerung, allerdings ohne einen Namen. Mit einem Doppelklick könnt ihr jetzt den Schnellzugriff öffnen und findet euch im Menü des Windows Master Control Panels wieder. Wie erwähnt, könnt ihr anschließend einfach die Suchleiste oben rechts nutzen, um nach der gewünschten Option zu suchen. Oder ihr schaut euch die Liste so an und findet so womöglich Optionen, die euch noch gar nicht bekannt waren.

Ihr solltet aber darauf achten, dass ihr nicht einfach Optionen ändert, die euch nichts sagen. In einigen Fällen könnte das die Funktionsweise von Windows einschränken. Zudem solltet ihr als Administrator:in den God Mode nicht auf Windows-Rechnern nutzen, auf die auch andere Nutzer:innen mit weniger Rechten Zugriff haben. Denn sie könnten über das Master Control Panel mehr Rechte erlangen und neue Accounts erstellen.

10 geniale Websites, die ihr noch nicht kennt

11 Bilder ansehen 10 geniale Websites, die du noch nicht kennst Quelle: