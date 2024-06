X erlaubt offiziell pornografische Inhalte: Diese 2 Ausnahmen gibt es

In den geänderten Richtlinien von X heißt es zunächst: „Ihr dürft mit Einwilligung produzierte und vertriebene Inhalte mit Nacktheit oder sexuellem Verhalten von Erwachsenen teilen.“ Zwar hatte X diese Inhalte bislang nie ausdrücklich verboten, doch durch die Änderungen bekommen NSFW-Content-Creator:innen jetzt die offizielle Erlaubnis, ihre Inhalte zu posten – so lang sie sich an die Spielregeln halten.

Anzeige Anzeige

Was ändert sich jetzt auf X?

„Wir glauben an die Autonomie von Erwachsenen, die mit Content interagieren und Inhalte kreieren, die ihre eigenen Ansichten, Wünsche und Erfahrungen widerspiegeln – auch diese, die sexueller Natur sind. Wir bringen diese Freiheit ins Gleichgewicht, indem wir den Zugang zu Erwachseneninhalten für Kinder beschränken und es Erwachsen ermöglichen, diese Inhalte nicht zu sehen, wenn sie es wünschen“, heißt es in der Änderung der X-Richtlinien.

Anzeige Anzeige

Nutzer:innen, die NSFW-Content produzieren, sollen ihre Bilder und Videos künftig in den Einstellungen als „sensible Inhalte“ markieren. Diese „Sperre“ gilt dann für alle geposteten Inhalte und muss nicht für einzelne Posts aktiviert werden. Sämtliche Inhalte des NSFW-Profils können dann nur X-User:innen sehen, die mindestens 18 Jahre alt sind und sich dazu entscheiden, den Post aufzurufen. Nutzer:innen, die nicht volljährig sind, können die Inhalte nicht sehen.

Diese Einschränkungen gibt es für pornografische Inhalte auf X

Für die NSFW-Inhalte müssen Content-Creator:innen auch ein paar Regeln einhalten. Zunächst dürfen das Profilbild und das Profilbanner nicht mit pornografischen Inhalten gefüllt werden. Vermutlich, weil sich diese nicht verstecken lassen und für alle X-Nutzer:innen sichtbar sind.

Anzeige Anzeige

Zudem dürfen die pornografischen Inhalte weder „Ausnutzung, Nichteinwilligungen, Objektifizierung“ noch die „Sexualisierung von Minderjährigen“ oder „obszönes Verhalten“ beinhalten. Diese Regeln gelten nicht nur für reale Aufnahmen, sondern auch für sämtliche künstlerischen sowie KI-generierten NSFW-Inhalte.

Mehr zu diesem Thema