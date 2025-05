Das passiert, wenn ein Youtuber sein Netflix-Passwort mit der Welt teilt

Als Netflix 2014 in Deutschland an Start ging, kostete das günstigste Abo 6,99 Euro – damals noch ohne Werbung. Und das Teilen des Passworts war auch kein Problem. Netflix warb auf seinen Social-Media-Accounts sogar dafür. Mittlerweile hat sich vieles geändert. Das günstigste Abo (4,99 Euro) enthält jetzt Werbung. Wer die Reklame nicht sehen will, zahlt mindestens 13,99 Euro. Und auch das Hinzufügen externer Nutzer:innen ist mittlerweile kostenpflichtig. Aber was passiert, wenn man seine Daten dennoch weitergibt?

Anzeige Anzeige

Viele Netflix-Mails und ein Spielverderber

Das wollte der Youtuber Braden Boyko herausfinden, der mit seinem Kanal 10,6 Millionen Follower erreicht. Auf seinem Discord-Server teilte er deswegen ein Bild seines Kühlschranks mit seinen Follower:innen. Wer genau hinsah, konnte darauf ein Post-it erkennen, auf dem die Zugangsdaten von Boykos Netflix-Konto niedergeschrieben waren. Um sich einzuloggen, musste man allerdings schnell sein. Der Post ging an 841.709 Follower:innen raus.

Was danach passiert, reißt Boyko in seinem Youtube-Video an. Demnach konnte er zunächst weiterschauen, erhielt aber schon nach kurzer Zeit zahlreiche Mails von Netflix. Die Botschaft war immer dieselbe: „Ein neues Gerät nutzt deinen Account“. Kurz darauf war es für Boyko offenbar vorbei mit dem Streaming. Zumindest zeigt er in seinem Video mehrfach die Netflix-Fehlermeldung „Zu viele Leute nutzen gerade deinen Account“. Diese erschien ihm nicht nur auf Englisch, sondern in zahlreichen Sprachen. Keine Überraschung ist, dass auch immer wieder neue Profile auf dem Startbildschirm auftauchten und neue Titel auf der Watchlist landeten.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Während Netflix weiter vor neuen Zugriffen auf den Account warnte, unternahm der Streaming-Dienst offenbar aber nichts gegen die Weitergabe der Daten, außer auf eine kostenpflichtige Upgrade-Option hinzuweisen. Einen Schlussstrich unter die Aktion setzte am Ende auch nicht der Streaming-Dienst sondern eine an der Aktion teilnehmende Person. Die änderte kurzerhand das Passwort für das Konto und sperrte damit nicht nur Boyko, sondern wohl auch die anderen 841.708 Nutzer:innen aus.

Immerhin wird anhand der geteilten Kontodaten klar, dass Boyko dafür ein extra für das Experiment angelegtes und nicht sein privates Konto genutzt hat. Wenn er clever war, hat er Dienst schon direkt zum Start wieder gekündigt.

Anzeige Anzeige

Auf seinem Kanal teilt Boyko weitere, ähnliche Videos. Etwa, was passiert, wenn man mehr als 800.000 Nutzer:innen zu einem Zoom-Meeting einlädt oder entsprechend viele Nutzer:innen eine Präsentation gleichzeitig überarbeiten lässt.

Videospiele: Das sind die teuersten Sammlerstücke aller Zeiten

7 Bilder ansehen Videospiele: Die teuersten Sammlerstücke aller Zeiten Quelle:

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Netflix