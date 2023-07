Jetzt kann Zalando deine Körpermaße ermitteln – mit nur 2 Fotos

Der Modehändler Zalando führt ein neues Tool ein, das Kund:innen dabei helfen soll, Größenempfehlungen auf Basis ihrer individuellen Körpermaße zu erhalten. Dafür müssen lediglich zwei Fotos in eng anliegender Kleidung mit dem Smartphone gemacht werden, so Zalando. Als Ergebnis werden die Körpermaße ermittelt und im Kundenkonto hinterlegt. Beim nächsten Einkauf soll die Suche nach der optimalen Passform auf diese Weise einfacher werden.

Auch wenn einige Mitbewerber:innen an ähnlichen Konzepten forschen, handelt es sich bei dem Angebot von Zalando um eine Neuheit in der Branche, da bisher noch keine vergleichbare Plattform eine solche Funktion anbietet. Bislang ist die Funktion allerdings nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar.

Im ersten Schritt sind damit Damenoberteile inklusive Jumpsuits, Jacken, Mäntel und Kleider auffindbar – alles Kategorien, in denen die Suche nach der passenden Größe als besonders schwierig gilt. In Zukunft soll die Funktion auf weitere Kategorien und Märkte ausgeweitet werden.

Langfristige Bemühungen, die Größenberatung digital zu machen

Unter der Leitung von Stacia Carr, VP Size & Fit, forscht das Unternehmen bereits seit Jahren an diesem Thema – wir berichteten bereits in der Vergangenheit. Carr erklärt, dass es bei all dem vor allem um Kundenbindung geht. „Die richtige Passform anbieten zu können, spielt eine große Rolle, denn wir wissen, wie frustrierend es ist, auf einen Artikel zu warten und dann festzustellen, dass er nicht passt. Mit der Einführung von Größenempfehlungen auf Basis von Körpermaßen helfen wir unseren Kund:innen, eines der größten Probleme der Modebranche zu lösen.“ Umgekehrt zahlt sich das Tool auch für die Hersteller und Anbieter von Markenbekleidung aus, da sie einen Einblick in die Wünsche und Probleme bei der Passform erhalten.

Wichtig ist dem Unternehmen aber auch, den Fokus auf den Datenschutz zu legen. Die beiden Bilder der Kund:innen werden ausschließlich auf dem eigenen Smartphone zwischengespeichert und nach Beendigung des Prozesses direkt wieder gelöscht. Die Größenermittlung dauert nur wenige Sekunden und ist ein Schritt auf dem Weg zur individuellen virtuellen Umkleidekabine, an der das Unternehmen bereits seit einiger Zeit arbeitet.

Für die Zukunft ist geplant, die beiden Funktionen so zu integrieren, dass die Kund:innen sich einen 3D-Avatar erstellen können, der ihre Körperform auf der Basis ihrer individuellen Körpermaße noch genauer abbildet. Auch wenn sich das Unternehmen in der Vergangenheit nicht detailliert dazu äußern wollte, erklärt es, dass das hauseigene Size-&-Fit-Team insgesamt dazu beiträgt, dass größenbedingte Retouren bereits um zehn Prozent gegenüber Artikeln ohne Größenberatung zurückgehen. Wie hoch die Einsparungen genau sind, darüber schweigt sich Zalando allerdings aus.

Mit im Spiel ist neben der Zalando-Technologie aber auch die des Schweizer App-Entwicklers Fision, den Zalando 2020 übernommen hat und der auf Körpervermessung spezialisiert ist. In der Tat handelt es sich hier einmal mehr um ein Thema, bei dem zwar auch die Nachhaltigkeitskarte gespielt werden kann, das aber in erster Linie auch wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt und die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden erhöht. Mit der neuen Funktion können die größenbedingten Retouren und der Abfall an Textilien langfristig reduziert werden.

